Разгневанные зоозащитники злы на Selver и режут свои карты клиентов: что ответили в Selver?

В рамках кампании зоозащитники опубликовали видео, на котором клиент режет Partnerkaart. По словам представителей «Невидимых животных» им поступили десятки пободных видео, как от их добровольцев, так и фанатов. Цель кампании — побудить Selver отказаться к 2025 году от продажи яиц содержащихся в клетках кур, пишет Postimees.

Помимо видео организация «Невидимые животные» также собирает подписи под соответствующей петицией, а также еженедельно выходят на протесты Таллинна и Тарту.

«На странице Kaubamaja Grupp сказано, что в числе их основных ценностей — ответственность, честность, прозрачность и благонадежность. Предприятие, в котором заявляют о таком, должно доказать наличие этих ценностей и своими действиями», – говорит руководитель корпоративных отношений организации «Невидимые животные» Сирли Мерикюлль. Она отмечает, что Kaubamaja Grupp отказался от переговоров с зоозащитниками.

Selver: подавляющее большинство потребителей принимают окончательное решение покупать или нет, смотря на ценник

По словам представителя Selver, в их ассортименте есть экологически чистые яйца от кур свободного содержания, а также яйца кур на насесте, и кур, содержащихся в клетках.

В ассортименте Selver есть девять сортов яиц кур, выращенных в щадящих условиях, от пяти производителей. За три года покупка этих яиц выросла в 3,6 раза.

«Нам важно, чтобы каждый наш клиент мог выбрать на полках магазина яйца кур, выращенных в щадящих условиях, и при создании сортимента мы это всячески поощряем, – отметили в Selver. – Хотя очень многие потребители поддерживают пищевую промышленность, где при производстве продуктов считаются с интересами животных, подавляющее большинство потребителей делает окончательно решение о покупке товара на основе ценника».

Чтобы окончательно прекратить продажу яиц кур, выращенных в клетках, необходим рост благоприятной экономической среды, повышение экономического благосостояния слабых групп потребителей и снижение чувствительности потребителей к ценам, считают в Selver.