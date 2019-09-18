На Тенерифе тяжело травмированного мужчину из Эстонии нашли на обочине дороги

В Центр тревоги в 23.30 поступило сообщение, что в Адехе на обочине дороги найден 51-летний мужчина из Эстонии, сообщает Postimees со ссылкой на местный новостной портал Tenerife Heute. У него черепно-мозговая травма и повреждены обе ноги. Травмы говорят о том, что его переехал автомобиль.