На Тенерифе тяжело травмированного мужчину из Эстонии нашли на обочине дороги

На острове Тенерифе вчера поздно вечером на обочине дороги был найден мужчина из Эстонии. У него зафиксированы тяжелые повреждения, видимо, он попал под машину.
В Центр тревоги в 23.30 поступило сообщение, что в Адехе на обочине дороги найден 51-летний мужчина из Эстонии, сообщает Postimees со ссылкой на местный новостной портал Tenerife Heute. У него черепно-мозговая травма и повреждены обе ноги. Травмы говорят о том, что его переехал автомобиль.
Скорая помощь доставила его в ближайшую больницу Хоспитен Сур. После того, как его удалось стабилизировать, его отправили в более хорошо оборудованную больницу Санта-Крус.
Полиция провела на месте происшествия первичные следственные мероприятия и начала уголовное производство.