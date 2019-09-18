Ср, 18.09.2019
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  • На Тенерифе тяжело травмированного мужчину из Эстонии нашли на обочине дороги

На Тенерифе тяжело травмированного мужчину из Эстонии нашли на обочине дороги

Полиция Испании.

ФОТО: SCANPIX

На острове Тенерифе вчера поздно вечером на обочине дороги был найден мужчина из Эстонии. У него зафиксированы тяжелые повреждения, видимо, он попал под машину.

В Центр тревоги в 23.30 поступило сообщение, что в Адехе на обочине дороги найден 51-летний мужчина из Эстонии, сообщает Postimees со ссылкой на местный новостной портал Tenerife Heute. У него черепно-мозговая травма и повреждены обе ноги. Травмы говорят о том, что его переехал автомобиль.

Скорая помощь доставила его в ближайшую больницу Хоспитен Сур. После того, как его удалось стабилизировать, его отправили в более хорошо оборудованную больницу Санта-Крус.

Полиция провела на месте происшествия первичные следственные мероприятия и начала уголовное производство.

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