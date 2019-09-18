Картина дня: украинские мигранты, пострадавший на Тенерифе житель Эстонии и предложение Кылварта

Михаил Кылварт выступил с предложением, которое не оценят любители спиртного

В Таллинне следует ввести более серьезные ограничения на продажу алкоголя, чтобы обеспечить лучший общественный порядок и позаботиться о здоровье горожан, сказал на сегодняшней пресс-конференции мэр Таллинна Михаил Кылварт. Читать далее...

О какой зарплате мечтают жители Эстонии? Результаты исследования удивили экспертов

Молодежь хочет получать в среднем 1530 евро на руки, следует из исследования рынка труда Palgainfo Agentuur и портала Cvkeskus.ee, в котором приняли участие более 9000 работников и соискателей работы. Читать далее...

Сообщению о бомбе в автобусе предшествовали странные обстоятельства

Раннее утро на автовокзале в Вяндра. За несколько минут до 7.30 в автобус, направляющийся в Пярну, входит 66-летний мужчина. Он спрашивает у водителя Лембита, должен ли он покупать билет или может ехать бесплатно. Шофер отвечает, что пенсионеры могут ехать бесплатно, и протягивает ему билет. Читать далее...

Хельме не считает ложью свои слова о пятитысячной враждебной колонне русскоязычных

Если во время выборов президента в 2016 году нынешний глава МВД Март Хельме утверждал, что в Эстонии существует пятитысячная враждебная к Эстонии русскоязычная колонна, то на инфочасе Рийгикогу в среду он заявил, что не лгал тогда. Читать далее...

Ирис Петтай: русскоязычные женщины – последние на рынке труда

Кто такие русскоязычные женщины Эстонии? Кто они на рынке труда? Мы знаем о них крайне мало. В эстонских СМИ редко заходит речь о какой-нибудь успешной русскоязычной женщине. Яна Тоом, Виктория Ладынская-Кубитс, Елена Скульская, Ольга Темникова, Элина Нечаева и Таня Михайлова-Саар – редкие исключения, которые в Эстонии на виду и находятся в статусе лидера общественного мнения. Давно пришло время, чтобы вывести русскоязычных женщин из тени и говорить о них больше, пишет Ирис Петтай в Postimees.

В Эстонии вспоминают массовое убийство евреев в Клоога

Во дворе бывшей таллиннской Батарейной тюрьмы проходит организованная Эстонским институтом исторической памяти международная конференция «Начало конца: 75 лет с массового убийства в Клоога». В ходе мероприятия освещается тема преступлений Холокоста в Эстонии и шире Северо-Восточной Европе. Читать далее...

Арестован человек, стрелявший в Нарве

Мужчина, который в понедельник в Нарве выстрелил в другого и ранил его в руку, решением суда взят под арест. Читать далее...

Эстонским конкурентом Tesla интересуются китайские шпионы

Äripäev пишет о посещении немецкого завода эстонской компании по производству суперконденсаторов Skeleton Technologies, которой в этом году исполнилось десять лет. Читать далее...

Комиссия по социальным делам: в ближайшее время зарплату гражданина ввести невозможно