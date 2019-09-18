Ср, 18.09.2019
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  • Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин устроил на тренировке истерику и драку с тренером

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин устроил на тренировке истерику и драку с тренером

Гонсало Игуаин

ФОТО: Matthew Childs / REUTERS

На предматчевой тренировке перед центральной встречей второго дня первого тура Лиги чемпионов "Ювентус" - "Атлетико" форвард туринцев Гонсало Игуаин показал свой крутой нрав, передает Р-Спорт.

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин устроил истерику на тренировке команды. Аргентинский нападающий, играя в "квадрат", не сумел достать до уходящего мяча и слишком эмоционально отреагировал.

Сначала Игуаин пнул одного из ассистентов главного тренера, затем принялся бить по рекламным щитам.

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