Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин устроил на тренировке истерику и драку с тренером

На предматчевой тренировке перед центральной встречей второго дня первого тура Лиги чемпионов "Ювентус" - "Атлетико" форвард туринцев Гонсало Игуаин показал свой крутой нрав, передает Р-Спорт.
Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин устроил истерику на тренировке команды. Аргентинский нападающий, играя в "квадрат", не сумел достать до уходящего мяча и слишком эмоционально отреагировал.
Сначала Игуаин пнул одного из ассистентов главного тренера, затем принялся бить по рекламным щитам.
You don't want to make Gonzalo Higuain angry! 😡 😳 pic.twitter.com/C9hnQ0wyRW— BBC Sport (@BBCSport) September 17, 2019