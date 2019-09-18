Данные тысячи автовладельцев-нарушителей оказались в руках Ühisteenused

Если EuroPark получил от департамента данные 6000 человек, с июня Ühisteenused подали в Департамент шоссейных дорог ходатайства о получении данных тысячи людей.

По словам руководителя AS Ühisteenused Ганема Хассона, запросы планируется подать по всем штрафам, которые не были вовремя оплачены.

«Особое внимание будет обращено на автомобили, которым выписано более трех штрафов. В среднем сумма одного штрафа варьируется между десятью и 57 евро», - сказал он, порекомендовав должникам оплатить имеющиеся штрафы, чтобы избежать дополнительных расходов в связи с задолженностями (например, судебные и производственные расходы).