Российские электронные визы позволят Эстонии экономить на компенсациях

Как сообщал в марте ERR, на 2019 год государство выделило 61 290 евро для компенсаций стоимости виз для посещения российского приграничья.

По сообщению Министерства финансов, приграничными территориями считаются город Печоры, Крупская, Лавровская и Новоизборская волости Печерского района, Ивангород, Большелуцкая и Куземкинская волость Кингисеппского района, а также Загривская волость Сланцевского района (официально вместо слова “волость” в России теперь используется понятие “сельское поселение” - прим. ред).

Государство готово компенсировать визы стоимостью не более 70 евро, таким образом, речь идет только об однократных визах, потому что годовые визы стоят дороже. Значительная часть жителей приграничных территорий Эстонии с эстонским гражданством предпочитает оформлять именно годовые визы, эти люди на компенсацию рассчитывать не могут, даже если имеют родственников в российском приграничье.

Выделенных на 2019 год средств хватит примерно на 800 - 950 человек. Ходатайства о компенсации принимают Союз самоуправлений Ида-Вирумаа и Центр развития Вырумаа.

До административной реформы этим вопросом занимались уездные управы. Еще раньше, до 2009 года действовал другой порядок, при котором городские власти Нарвы составляли список нарвитян, имеющих в российском пограничье близких родственников или могилы родственников. По словам городского секретаря Нарвы Антса Лийметса, в списке в разные годы было от пяти до семи тысяч жителей Нарвы, также было учтено около 2500 могил их родственников в России и около 3000 проживающих в России близких родственников.