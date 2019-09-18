Эстония планирует революцию в судоходстве: станет ли эстонский флаг удобным?

По словам главы Эстонского независимого профсоюза моряков Юри Лембера, с этим законопроектом связана сплошная демагогия: изменения преподносятся как большой подарок для эстонских моряков, хотя на деле это не так.

В качестве примера Лембер привел то, что судоходные компании должны будут платить за моряков такой небольшой соцналог. "Тогда пенсия будет высчитываться не из всей зарплаты, а только с несчастных 750 евро", - сказал Лембер.

И здесь он прав - чем меньше платишь налогов, тем меньше будет пенсия в будущем. Лембер привел в пример Финляндию, где соцналог за моряков по сути платит государство. Понятно, что Департамент водных путей придерживается иной точки зрения. "Идеала добиться трудно. Идеально было бы, если бы моряк не платил ничего, а компенсации получал по максимуму. Но как это объяснить другим группам общества - полицейским, учителям?" - задается вопросом Наабер.

Недовольство профоюза также связано с тем, что в законопроекте о судоходстве государство обещает работу на судах под эстонским флагам гражданам третьих стран, которым не нужно разрешение ни на работу, ни на проживание. По словам Лембера, эстонский моряк хочет получать больше, чем, к примеру, украинский моряк, потому что уровень жизни в этих странах разный.

"Говорят, что для моряков хорошо, если с зарплаты не берут подоходный налог. Но никто ведь не будет из-за этого платить ему больше. Будут платить меньше на эту сумму, а когда разрешат нанимать рабочую силу из третьих стран, зарплаты станут еще меньше", - предсказывает Лембер.

Как считает профсоюзный лидер, государство могло бы последовать финскому примеру и установить на уровне закона, какую долю работников на судах может составлять иностранная рабочая сила. Так, по его оценке, Эстония сильнее поддержала бы своих моряков.

"Cегодняшний мореходный сектор не оперирует такими принципами", - не соглашается Наабер. "Бизнес - дело глобальное, немыслимо ведь сказать эстонскому IT-предприятию, что оно не может нанимать иностранцев".

Как было сказано ранее, судовладельцы тоже не разделяют оптимизма государства. "Зачем им переходить под эстонский флаг. Это означает, что наши условия должны быть лучше чем на Кипре, Мальте или где-то еще", - сказал глава Эстонского союза судовладельцев и член совета компании Tallink Калев Ярвелилль.

По его словам, привлечение новых судов в Эстонию прежде всего преследует интересы государства, тогда как у покинувших Эстонию судовладельцев такой мотивации нет. "Судовладельцы справятся и так. Никто не станет в здравом уме менять флаг", - говорит Ярвелилль, по словам которого, многие эстонские судовладельцы ходят под флагом Кипра.

Ээро Наабер из Департамента водных путей сказал, что со вступлением нового закона в силу условия в Эстонии будут такими же, как на Кипре.

Например, по оценке Наабера, в Эстонии лучше развиты услуги судового регистра и надзора. "В Эстонии привыкли к тому, что услуги - дигитальные. Мы могли бы предлагать эту услугу и другим. Найти решение в порту нужно за считанные часы и минуты, чтобы судно не застряло на пристани. В этом, конечно, наш плюс", - считает Наабер.

По оценке судовладельцев, амбициозному плану государства могут воспротивиться и банки, на чьи деньги куплены суда. "Банки хотят прежде всего стабильную среду. Если законы так сильно меняются, они первым делом хотят понять, есть стабильность или нет. Банкам нужны гарантии", - сказал глава союза Ярвелилль.

По мнению же Наабера, эстонский флаг может быть хорошим знаком для банков. "Например, при Брекзите английский судовой регистр потеряет 30-40 процентов судов, потому что во всех судовых договорах было условие, что судно должно быть под флагом страны-члена ЕС".

Принадлежность Эстонии к Евросоюзу может привлечь интерес к ней со стороны судовладельцев из дальних стран, поскольку, например, в китайских портах, по словам Наабера, портовая плата для судов под флагом ЕС ниже на 30 процентов.