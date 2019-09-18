Спрятанные в упаковках из-под чипсов и шоколада 400 000 евро присудили государству

В октябре 2009 года борт направлялся из Мадрида в Хельсинки. Когда самолет приземлился в Финляндии, из багажа достали сумку, в которой были 400 000 евро, пишет портал Yle.

Наличные передали полиции, поскольку возникло подозрение в том, что речь идет об отмывании денег. Было начато следствие, которое завершилось в 2013 году.

После этого конфискация была аннулирована.

Полиция связалась с владелицей сумки, китаянкой, и сообщила ей, что если она в течение трех месяцев не заберет деньги, то они перейдут к финскому государству.

Деньгами заинтересовалось бюро находок

Владелица так и не приехала за деньгами. Вместо этого интерес к деньгам проявило Акционерное общество Бюро находок, которое предлагает свои услуги для Finnair. Бюро потребовало деньги себе, однако полиция не согласилась их отдать, поскольку считала, что деньги принадлежат финскому государству.