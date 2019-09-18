Спрятанные в упаковках из-под чипсов и шоколада 400 000 евро присудили государству

Надворный суд Хельсинки вынес решение по необычному делу. Предметом спора стали 400 000 евро, которые нашли десять лет назад в самолете Finnair. Деньги были спрятаны в упаковках из-под чипсов и шоколада, которые, в свою очередь, находились в забытой сумке.
В октябре 2009 года борт направлялся из Мадрида в Хельсинки. Когда самолет приземлился в Финляндии, из багажа достали сумку, в которой были 400 000 евро, пишет портал Yle.
Наличные передали полиции, поскольку возникло подозрение в том, что речь идет об отмывании денег. Было начато следствие, которое завершилось в 2013 году.
После этого конфискация была аннулирована.
Полиция связалась с владелицей сумки, китаянкой, и сообщила ей, что если она в течение трех месяцев не заберет деньги, то они перейдут к финскому государству.
Деньгами заинтересовалось бюро находок
Владелица так и не приехала за деньгами. Вместо этого интерес к деньгам проявило Акционерное общество Бюро находок, которое предлагает свои услуги для Finnair. Бюро потребовало деньги себе, однако полиция не согласилась их отдать, поскольку считала, что деньги принадлежат финскому государству.
Дело было передано в суд. Сначала суд первой инстанции посчитал так же, как и полиция, а теперь и суд второй инстанции принял решение в пользу государства.