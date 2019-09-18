Саудовская Аравия готовится показать "вещественные доказательства" причастности Ирана к атакам на нефтяные заводы

Министр энергетики королевства принц Абдулазиз бин Салман заявил, что страна сохранит поставки всем клиентам в сентябре в полном объеме: за последние два дня, по его словам, было восстановлено более половины производства, потерянного в результате террористической атаки.

"Поставки нефти вернутся на рынок в прежнем объеме до 3:43 утра субботы", - сказал он, добавив, что компания Aramco после атаки восстала "как феникс из пепла". Принц Абдулазиз сказал, что Эр-Рияд пока не знает, кто и зачем совершил атаки, добавив, что Саудовская Аравия намерена сохранить роль надежного поставщика на мировом рынке и предпримет жесткие меры, чтобы не допускать подобных нападений впредь.

Посол Саудовской Аравии в Лондоне принц Халид бин Бандер бин Султан аль-Сауд в свою очередь сказал в эфире ВВС, что за атаками "почти наверняка" стоит Иран. "Мы стараемся не реагировать слишком быстро, потому что расширение конфликта в регионе - это последнее, что нам нужно", - отметил он. Саудовская Аравия сотрудничает по этому вопросу с США, ООН, Великобританией и "всеми, кто хочет принять участие".

Саудовское государственное телевидение сообщило, что министерство обороны королевства проведет пресс-конференцию в среду, на которой представит "вещественные доказательства" причастности Ирана к атакам на Aramco, в том числе применения иранского оружия. Франция отправит специалистов в Саудовскую Аравию для помощи в расследовании нападений на нефтяные объекты королевства. Французский президент Эмманюэль Макрон решительно осудил атаку, которая грозит подорвать дипломатические усилия Парижа, направленные на предотвращение конфликта между США и Ираном.

Министр обороны Ирана Амир Хатами отрицает, что Тегеран принимал участие в атаках на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Как сообщило иранское агентство Tasnim, на данные которого ссылается Reuters, Хатами заявил, что речь идет о конфликте между Йеменом и Саудовской Аравией.

"Мы не хотим конфликта в регионе... Кто начал конфликт? Не йеменцы. Это были Саудовская Аравия, Эмираты, Америка, некоторые европейские страны и сионистский режим (Израиль), которые начали войну в этом регионе", - говорится в видеозаписи выступления президента Ирана Хасана Рухани, распространенной иранскими СМИ. Рухани сказал, что лояльные Ирану хуситы атаковали саудовские нефтяные объекты в выходные в качестве "предупреждения" после атак на больницы, школы и рынки в Йемене.

В ночь на 14 сентября хуситы атаковали предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco на востоке страны 10 беспилотниками. Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкайк, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар, огонь удалось локализовать.