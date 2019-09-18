Саудовская Аравия готовится показать "вещественные доказательства" причастности Ирана к атакам на нефтяные заводы

Нефтяная компания Саудовской Аравии Aramco к концу сентября вернется к прежнему уровню производства нефти после атак беспилотников на крупнейшие производства в стране, заявил глава компании Амин Нассер. По его словам, Aramco находится в процессе возвращения нефтепереработки к полной мощности, и нефтепродуктов достаточно для обеспечения местных рынков, передает Newsru.com со ссылкой на Reuters. Объем запасов нефти Aramco превышает 60 миллионов баррелей.
Министр энергетики королевства принц Абдулазиз бин Салман заявил, что страна сохранит поставки всем клиентам в сентябре в полном объеме: за последние два дня, по его словам, было восстановлено более половины производства, потерянного в результате террористической атаки.
"Поставки нефти вернутся на рынок в прежнем объеме до 3:43 утра субботы", - сказал он, добавив, что компания Aramco после атаки восстала "как феникс из пепла". Принц Абдулазиз сказал, что Эр-Рияд пока не знает, кто и зачем совершил атаки, добавив, что Саудовская Аравия намерена сохранить роль надежного поставщика на мировом рынке и предпримет жесткие меры, чтобы не допускать подобных нападений впредь.
Посол Саудовской Аравии в Лондоне принц Халид бин Бандер бин Султан аль-Сауд в свою очередь сказал в эфире ВВС, что за атаками "почти наверняка" стоит Иран. "Мы стараемся не реагировать слишком быстро, потому что расширение конфликта в регионе - это последнее, что нам нужно", - отметил он. Саудовская Аравия сотрудничает по этому вопросу с США, ООН, Великобританией и "всеми, кто хочет принять участие".
Саудовское государственное телевидение сообщило, что министерство обороны королевства проведет пресс-конференцию в среду, на которой представит "вещественные доказательства" причастности Ирана к атакам на Aramco, в том числе применения иранского оружия. Франция отправит специалистов в Саудовскую Аравию для помощи в расследовании нападений на нефтяные объекты королевства. Французский президент Эмманюэль Макрон решительно осудил атаку, которая грозит подорвать дипломатические усилия Парижа, направленные на предотвращение конфликта между США и Ираном.
Министр обороны Ирана Амир Хатами отрицает, что Тегеран принимал участие в атаках на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Как сообщило иранское агентство Tasnim, на данные которого ссылается Reuters, Хатами заявил, что речь идет о конфликте между Йеменом и Саудовской Аравией.
"Мы не хотим конфликта в регионе... Кто начал конфликт? Не йеменцы. Это были Саудовская Аравия, Эмираты, Америка, некоторые европейские страны и сионистский режим (Израиль), которые начали войну в этом регионе", - говорится в видеозаписи выступления президента Ирана Хасана Рухани, распространенной иранскими СМИ. Рухани сказал, что лояльные Ирану хуситы атаковали саудовские нефтяные объекты в выходные в качестве "предупреждения" после атак на больницы, школы и рынки в Йемене.
В ночь на 14 сентября хуситы атаковали предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco на востоке страны 10 беспилотниками. Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкайк, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар, огонь удалось локализовать.
После нападений добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась на 50%. Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в причастности к ударам Иран, заявив, что атаки были произведены не из Йемена. В свою очередь иранский МИД назвал обвинения со стороны Помпео беспочвенными, назвав тактику США в отношении Тегерана "тактикой максимальной лжи". Американский президент Дональд Трамп на фоне этих событий дал разрешение при необходимости задействовать национальные стратегические резервы нефти. Между тем официальный представитель возглавляемой королевством аравийской коалиции заявил, что нападение на нефтяные объекты совершено не из Йемена, как заявили хуситы, а использованное при атаке на Aramco оружие имеет иранское происхождение.