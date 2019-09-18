Оппозиция решила бойкотировать Ратаса на инфочасе в Рийгикогу

Образующие парламентскую оппозицию фракции Партии реформ и Социал-демократической партии по предварительной договоренности не задали премьер-министру Юри Ратасу в среду ни одного вопроса на инфочасе в Рийгикогу.
Наличие такой договоренности подтвердил ERR лидер соцдемов Индрек Саар, передает rus.err.ee.
"Задавая ему вопросы, мы неоднократно видели, что он, по сути, не руководит этим правительством. Поэтому мы будем задавать вопросы тем, кто [на самом деле] руководит [правительством]", - сказал Саар.
"Во-вторых, Ратас начал прибегать к эдакому снисходительному стилю, который не уместен в общении между взрослыми людьми", - добавил председатель Социал-демократической партии.