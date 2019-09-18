Нога в гипсе. Иллюстративное фото. ФОТО: SCANPIX

Австралийский путешественник в походе упал с вершины водопада, после чего два дня полз со сломанной ногой, пока не был обнаружен спасателями.

В воскресенье 54-летний Нил Паркер в одиночку отправился в короткий пеший поход неподалеку от Брисбена, который должен был продлиться не больше трех часов, но поскользнулся и упал, сломав кисть и голень. Нога, по словам Паркера, переломилась пополам и висела сама по себе.

Во время падения с шестиметровой высоты он выронил свой мобильный телефон, после чего понял, что его единственный способ выжить - попытаться выбраться ползком.

В больнице он рассказал, что ему удалось зафиксировать сломанную ногу при помощи трекинговых палок и бинтов.

"Это был не открытый перелом. Почти открытый. Кожа осталась цела, но вздулись большие волдыри в 20-23 см. Мне пришлось тащить свою ногу, а ноги весят много, когда они ни к чему не прикреплены", - сказал он.

Батончики и конфеты

Паркер собирался ненадолго прогуляться в сторону горы Небо в Квинсленде, но рядом с водопадом каменистая почва у него под ногами осыпалась, и он кубарем покатился вниз.

"Я свалился с 20-футовой высоты кувырком, ударился о большой камень и приземлился в ручей на дне ущелья, - рассказал он. - После этого я понял, что единственный способ выжить - это спасать себя самому".

По словам Паркера, ему пришлось ползти в общей сложности три километра.

"Я мог преодолевать по метру-полтора за одну попытку, после чего мне нужно было отдыхать. Я просто не мог в это поверить. Мне нужно было преодолеть всего три километра, но на это ушло два дня, и мне казалось, что я уже никогда не выберусь", - рассказал он.

Австралиец сообщил, что питался протеиновыми батончиками, леденцами и орешками, которые у него были с собой. По счастью, ему было где достать воды, а в своем рюкзаке он всегда носил аптечку, где были бинты и обезболивающие средства.

"У меня были лекарства, были болеутоляющие - панадол и нурофен лежали в рюкзаке. И я нашел им отличное применение, когда возникла необходимость. Меня спрашивали в туристическом клубе: зачем ты каждый раз в походы тащишь с собой по 10 кг снаряжения? Вот для таких случаев. Хорошо, что они были", - сказал он.

По его словам, силу воли для продолжения борьбы ему придавали мысли о семье. "Я хотел выжить ради своих детей", - признался Паркер.

Поиски пропавшего туриста начались в понедельник, а во вторник его заметили с вертолета, после чего доставили в больницу Брисбена.

"Я очень волновался, ведь я никому не сказал куда отправляюсь. У меня не было возможности с ними связаться, сказать где я. Это самый худший вариант. Я размышлял, как я бывал на самых опасных маршрутах и избежал травм. А тут пошел по трехчасовому тренировочному маршруту и так опростоволосился", - сокрушался Паркер.

Хирург-ортопед Никола Уорд сообщила в интервью австралийской телекомпании, что Паркер чувствует себя превосходно, отметив, что процесс восстановления займет около двух месяцев.