Ведро воды в койку или проход через Ла-Манш

На борту из первой смены команды остались капитан Меэлис Саарлайд, руководитель экспедиции Тийт Пруули, видеограф Кристиан Йоханнес Каск, старший механик Ахто Ааслав-Каазик. Сменились юнга и ведущий телепередачи – вместо Каролины Вайно приехал Юлиус Таранд. В качестве новичков к нам присоединились также и.о. кока Прийт (Венд) Кууск, художница Анна Литвинова, химик и астроном-любитель Юри Иваск, Ынне Метс из Морского музея, находившийся у истоков экспедиции Ханнес Румм, Андрус Хольм из Alexela и инженер Сийм Неллис.

Первая ночь в море стала испытанием для новичков, когда внезапно в койки вылилось несколько ведер холодной морской воды. «Окна!» - закричал первый, кто смог продрать глаза после соленой воли. На уборку ушел часик, после чего пострадавшие с мокрыми ногами отправились искать себе местечко в кают-компании.

Прошедшие морское крещение новички заняли места на верхней палубе в тщетных поисках равновесия и точки на горизонте. В это самое время морские волки нахваливали спокойное море, поднимали все паруса, достигнув скорости в 12,4 узла и крена в 15 градусов, и любезно сервировали обед для страдальцев прямо на открытой палубе.

Но горизонт был прекрасен: по правому борту открывался вид на меловые скалы Британии, солнце не спешило падать в море. Команда распевала морские песни.

На острове Джерси мы взяли на борт уроженку Сааремаа, а ныне старшего научного сотрудника Кембриджского университета Аннелу Ангер-Краав, которая похвалила кока за идею использовать в готовке оставшуюся пищу. Отказ от выбрасывания пищи был одним из советов Аннелы по борьбе с изменениями климата.

В качестве вечернего развлечения мы устроили приличную викторину. Вопросы были выбраны из числа тех, что можно было услышать в антарктическом спецвыпуске Kuldvillak еще в ноябре. Это была прекрасная настройка по пути на уже седьмое масштабное мероприятие за время экспедиции – климатический форум во французском Бресте.

Но до того как мы прибыли в Брест, нам досталось 12 часов тряски-качки-булькания-полоскания. Снаружи нам доставляли неудобство порывы ветра до 17 м/с и шестиметровые волны, а в кают-компании – банка варенья, скакавшая по холодильнику. Но если подумать о дельфинах, сопровождавших нас при свете утра, оно того стоило!

Счастливого пути, дорогая корабельная семья!