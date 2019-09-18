Департамент подозревает некоторых врачей в умышленной постановке ложных диагнозов

Если верить статистике, то самые больные люди проживают в Пыльваском, Йыгеваском и Вырском уездах, именно там инвалидов больше всего, пишет ERR.
«Наша статистика показывает, что на Юго-Востоке у примерно половины жителей трудоспособного возраста трудоспособность снижена или отсутствует вовсе», – говорит руководитель отдела услуг Департамента социального страхования Райво Пийритало, отмечая, что это почти в два раза больше, чем средний показатель по стране.
Из волостей самая большая доля инвалидов – в Ряпина. Диагноз, гарантирующий инвалидность, там имеет 30% всех жителей, четверть из которых – трудоспособного возраста. Все эти люди получают социальные пособия.
Пийритало не верит, что отчет, составленный Департаментом социального страхования, отвечает действительности. Он не скрывает, что подозревает некоторых семейных врачей в умышленной постановке ложных диагнозов с целью помочь своим пациентам получить социальное пособие.