Департамент подозревает некоторых врачей в умышленной постановке ложных диагнозов

Raivo Piiritalo. ФОТО: TAIRO LUTTER / PM/SCANPIX BALTICS

«Наша статистика показывает, что на Юго-Востоке у примерно половины жителей трудоспособного возраста трудоспособность снижена или отсутствует вовсе», – говорит руководитель отдела услуг Департамента социального страхования Райво Пийритало, отмечая, что это почти в два раза больше, чем средний показатель по стране.

Из волостей самая большая доля инвалидов – в Ряпина. Диагноз, гарантирующий инвалидность, там имеет 30% всех жителей, четверть из которых – трудоспособного возраста. Все эти люди получают социальные пособия.