Ср, 18.09.2019
Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это все накручивает? Та самая либерастня пытается поднять его наверх! Владимир Соловьев
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Департамент подозревает некоторых врачей в умышленной постановке ложных диагнозов

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Фото иллюстративное.

ФОТО: /

Если верить статистике, то самые больные люди проживают в Пыльваском, Йыгеваском и Вырском уездах, именно там инвалидов больше всего, пишет ERR.

Raivo Piiritalo.

ФОТО: TAIRO LUTTER / PM/SCANPIX BALTICS

«Наша статистика показывает, что на Юго-Востоке у примерно половины жителей трудоспособного возраста трудоспособность снижена или отсутствует вовсе», – говорит руководитель отдела услуг Департамента социального страхования Райво Пийритало, отмечая, что это почти в два раза больше, чем средний показатель по стране.

Из волостей самая большая доля инвалидов – в Ряпина. Диагноз, гарантирующий инвалидность, там имеет 30% всех жителей, четверть из которых – трудоспособного возраста. Все эти люди получают социальные пособия.

Пийритало не верит, что отчет, составленный Департаментом социального страхования, отвечает действительности. Он не скрывает, что подозревает некоторых семейных врачей в умышленной постановке ложных диагнозов с целью помочь своим пациентам получить социальное пособие.

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