Ср, 18.09.2019
Со мной говорили таким образом, что возникло ощущение, что я попал в банду. Киган Макбрайд

Самоуправство в эстонском кооперативе: неугодным отключили свет

Электричество. Иллюстративное фото.

ФОТО: Pexels / CC0 Licence

Эстония движется в направлении безналичных расчетов, но в кооперативе "Спутник" от жителей ждут только бумажные евро, передает Rus.ERR со ссылкой на передачу "Зеркало".

А те, кто не согласен с этим и другими решениями правления, подвергаются репрессиям. Некоторые жители дачного поселка с этим были не согласны и обратились в суд.

Первое решение суда постановило спорящим самим найти компромисс, в повторном обращении жители, оставшиеся без электричества, попросили у суда защиты в восстановлении энергообеспечения. И лишь благодаря судебной воле у них сейчас есть электричество.

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