Самоуправство в эстонском кооперативе: неугодным отключили свет

Эстония движется в направлении безналичных расчетов, но в кооперативе "Спутник" от жителей ждут только бумажные евро, передает Rus.ERR со ссылкой на передачу "Зеркало".
А те, кто не согласен с этим и другими решениями правления, подвергаются репрессиям. Некоторые жители дачного поселка с этим были не согласны и обратились в суд.
Первое решение суда постановило спорящим самим найти компромисс, в повторном обращении жители, оставшиеся без электричества, попросили у суда защиты в восстановлении энергообеспечения. И лишь благодаря судебной воле у них сейчас есть электричество.