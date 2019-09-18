Ср, 18.09.2019
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  • Фото: в скандально известном доме полиция задержала пятерых человек

Фото: в скандально известном доме полиция задержала пятерых человек

Üks kodutu osutas politseibussi minekul vastupanu, mistõttu ametnikud kasutasid mehe sõidukisse saamiseks jõudu.

ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees

Сегодня после полудня внимательный гражданин сообщил в полицию, что в Пярну на улице Рюйтли в скандально известном пустующем доме вновь обосновались бездомные.

Полиция отправилась проверить информацию и доставила в отделение пятерых незаконно вторгшихся в здание бездомных. Бездомные годами проникают в этот пустующий дом, несмотря на то, что вход туда закрыт, пишет Pärnu Postimees.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Керстин Мересма, проблема с бездомными, очевидно, начнет обостряться с приходом холодов.

В отношении доставленных в отделение полиции бездомных начато производство в связи с незаконным вторжением.

Один бездомный оказал полиции сопротивление, поэтому стражи правопорядка для его задержания применили силу.

ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees

ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees

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