Фото: в скандально известном доме полиция задержала пятерых человек

Сегодня после полудня внимательный гражданин сообщил в полицию, что в Пярну на улице Рюйтли в скандально известном пустующем доме вновь обосновались бездомные.
Полиция отправилась проверить информацию и доставила в отделение пятерых незаконно вторгшихся в здание бездомных. Бездомные годами проникают в этот пустующий дом, несмотря на то, что вход туда закрыт, пишет Pärnu Postimees.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Керстин Мересма, проблема с бездомными, очевидно, начнет обостряться с приходом холодов.
В отношении доставленных в отделение полиции бездомных начато производство в связи с незаконным вторжением.