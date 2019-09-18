Ср, 18.09.2019
Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это все накручивает? Та самая либерастня пытается поднять его наверх! Владимир Соловьев

Трамп назначил нового советника по национальной безопасности

Президент США Дональд Трамп.

ФОТО: AFP / Scanpix

Президент США Дональд Трамп назначил новым советником по национальной безопасности Роберта О´Брайена. "Я долго и усердно работал с Робертом. Он отлично справится с работой", - написал Трамп в среду, 18 сентября, в своем аккаунте в Twitter.

Он также сообщил, что О´Брайен, который станет преемником уволенного ранее Джона Болтона, в настоящее время занимает в Госдепартаменте должность спецпредставителя президента по делам заложников.

10 сентября Трамп освободил Болтона от должности советника по национальной безопасности. Причиной решения стал ряд политических разногласий между ними, сообщил президент США. "Вчера вечером я сообщил Джону Болтону, что в его услугах в Белом доме больше не нуждаются. Я существенно не согласен со многими его предложениями, как и другие члены администрации", - написал он в Twitter.

Джон Болтон занимал пост советника по национальной безопасности 17 месяцев. Он настаивал на более жестком курсе в отношении Северной Кореи, Ирана и Венесуэлы и выступал против контактов с афганскими талибами.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ