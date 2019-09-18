Трамп назначил нового советника по национальной безопасности

Он также сообщил, что О´Брайен, который станет преемником уволенного ранее Джона Болтона, в настоящее время занимает в Госдепартаменте должность спецпредставителя президента по делам заложников.

10 сентября Трамп освободил Болтона от должности советника по национальной безопасности. Причиной решения стал ряд политических разногласий между ними, сообщил президент США. "Вчера вечером я сообщил Джону Болтону, что в его услугах в Белом доме больше не нуждаются. Я существенно не согласен со многими его предложениями, как и другие члены администрации", - написал он в Twitter.