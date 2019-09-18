Житель Эстонии о культуре вождения: из проезжающего мимо автомобиля на меня направили оружие

«После этого автомобиль прибавил скорости. Оружие вместе с рукой исчезло в салоне, - рассказывает Саарпуу. - Я не стал перегружать этим инцидентом номер экстренной помощи. Решил, что мальчишки пошутили. Но не могу понять, что творится в голове парня, что он направляет оружие на другого человека. И тут неважно, настоящее это оружие или игрушечное. Важен сам поступок».

«Парни, которые ехали на этом темном автомобиле, в следующий раз подумайте о том, что у всех нас есть смартфоны, всю ситуацию и номер автомобиля можно заснять и ваша только начавшаяся жизнь будет испорчена, - обратился к хулиганам он. - Учитывайте также, что после размахивания оружием не стоит выбирать дорогу, на которой путь вам могут преградить другие автомобили. В этот раз пришлось подождать возможности повернуть с улицы Толли на главную дорогу. Ждать до тех пор, пока я доехал до вас. Мой вам совет: снимите с багажника рекламную наклейку проводившегося в августе в Эльва музыкального фестиваля. Слишком примечательный опознавательный знак. Даже для доморощенных гангстеров!»