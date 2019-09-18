Невероятно: работу министра народонаселения выполняют чиновники другого министерства

Но пока министр Сольман, занимающая кабинет в Министерстве внутренних дел, еще только комплектует свою команду, ее работой по-прежнему занимаются чиновники Министерства социальных дел.

По словам Сигне Рийсало, семь лет проработавшей советником отдела детей и семьи Министерства социальных дел, очень сложно понять, зачем создавать параллельную МВД систему, вместо того, чтобы наладить работу в Министерстве социальных дел.

"Если думать о мерах поддержки детей и семей с детьми, таких как семейные пособия и родительские отпуска, то в игру вступают Больничная касса, касса по безработице, Департамент социального страхования - то есть, учреждения сферы Министерства социальных дел. Для меня остается непонятным, как МВД будет организовывать работу в учреждениях, подведомственных другому министерству", - сказала Рийсало, входящая в реформистскую фракцию Рийгикогу.

По словам министра Рийны Сольман от партии Isamaa, оппозиция упрекала ее за принадлежность к МВД. "Вопросы народонаселения связаны с миграцией, рождаемостью и смертностью, вся статистика - в Министерстве внутренних дел. Проблемами безработицы также занимаются в этом министерстве. Поскольку темы миграции и поведение семей между собой связаны, мое место именно там", - заявила она.

По оценке Рийсало, было бы логичнее создать пост министра народонаселения все же при Министерстве социальных дел, что не исключает сотрудничества с МВД в вопросах миграционной политики.

Решение "прицепить" министра народонаселения к сфере МВД родилось в марте на переговорах коалиции центристов, Isamaa и EKRE. По информации Postimees, изначально в портфеле Сольман должна была оказаться вся миграционная сфера, входящая в область ответственности МВД.

В этом случае ее размещение в МВД было бы логичным. Но в конечном счете Сольман досталась лишь часть миграционной сферы - новые иммигранты. Сольман сказала, что такое обсуждение было, но ей несложно разделить тему миграции с министром внутренних дел Мартином Хельме.

Руководитель отдела благосостояния детей Министерства социальных дел Ханна Всевиов, чей отдел раньше занимался и семейной политикой, объяснила, что они доводят до конца наполовину выполненную работу. "В Министерстве внутренних дел для выполнения этих работ сейчас нет ни людей, ни компетенции", - сказала она.

Со вступлением в силу изменений в отделе Всевиов работу потеряли два чиновника. "Люди делают эту работу из соображений доброй воли и мотивации", - отметила она.

Министерство социальных дел поддерживает МВД в области семейной политики по трем крупным направлениям. Первое касается алиментной помощи, а именно, пункта в программе действий правительства, который предусматривает интенсифицирование государственной системы алиментов к маю следующего года. Второе затрагивает тему примирения в семье, что во многом связано с защитой детей. Уже в ноябре должны быть готовы анализ и предложения по созданию государственной системы семейного примирения. Третья большая тема связана с реформой родительских отпусков и компенсаций. Здесь министру Сольман пришлось представить прикладные акты уже в первые сто дней работы правительства. Их также составило Министерство социальных дел и в готовом виде направило министру народонаселения.

"В дальнейшем для внедрения реформы нужно составить еще прикладные акты и защитить бюджет IT-приложений. Этим должно руководить Министерство внутренних дел". - сказала Всевиов.

Министр Сольман не видит проблемы в том, что другое министерство готовит для нее законопроекты. "Некоторые политики во время выборов выражают недовольство, мол почему министерства как отдельные силосные башни, ведь все долдны заниматься одним делом", - говорит Сольман, добавляя, что ей приятно работать вместе с чиновниками Министерства социальных дел.

Из отдела Ханны Всевиов двоих работников звали в Министерство внутренних дел, но оба нашли новое рабочее место в Министерстве социальных дел. Причем оба не захотели рассказать, почему они не приняли предложение из МВД. По данным Postimees, причина кроется в руководителе отдела народонаселения и семейной политики МВД - Леа Данилсон-Ярг. Изданию намекнули, что глава отдела и чиновники разошлись во мнениях о том, как достичь некоей цели, а также не разделяли общих ценностей.

Данилсон-Ярг признала факт расхождения во мнениях с чиновниками Минсоцдел, но отрицала ценностный конфликт, равно как и Всевиов. Данилсон-Ярг сказала, что не видит проблемы в том, что упомянутые люди не перешли на работу в ее отдел.