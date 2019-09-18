На инфочасе в Рийгикогу обсудили ущерб от оккупации

Об этом BNS сообщила пресс-служба Рийгикогу, отметив, что этот вопрос член Рийгикогу Сигне Рийсало адресовала министру иностранных дел Урмасу Рейнсалу.

Рийсало сослалась на сделанные министром ранее заявления о важности оценки ущерба от оккупаций. Депутат поинтересовалась, на какой стадии находится оценивание соответствующего ущерба и каково положение дел на текущий момент.

Рейнсалу ответил, что действующая при Министерстве юстиции комиссия составила доклад о человеческих жертвах. В настоящий момент комиссия продолжает свою работу. Министр выразил надежду, что следующий этап будет завершен к концу года.

По его словам, Эстония имеет право на возмещение ущерба от оккупации и это право можно реализовать, призвав третьи страны к осуществлению правосудия. Рейнсалу отметил, что со стороны Балтийских государств как государств с аналогичным статусом очень разумным было бы действовать сообща.

«Я обсуждал этот вопрос и с коллегами. Несомненно, разумно будет принять во внимание исторический аспект, оценить ущерб по существу и, глядя в будущее, совместно обсудить, возможно ли формирование позиций с юридическим значением и в каком виде. В Литве даже был принят закон об оккупационном ущербе, который обязывает правительство заниматься этим вопросом. В Латвии по аналогии с Эстонией было принято соответствующее постановление парламента», – сказал министр.

Он добавил, что, по его оценке, сомнение в существовании ущерба от оккупации равносильно отрицанию оккупации. «Если есть ущерб, пострадавшие и жертвы, то есть и виновный».

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу также ответил на вопрос Вильи Тоомаст о гражданах Эстонии и на вопрос Марко Михкельсона о внешней политике.

Премьер-министр Юри Ратас ответил на вопрос Керсти Сарапуу о налоговых догмах.