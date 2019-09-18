Видео: в центре Киева мужчина захватил мост, открыл стрельбу и угрожает взрывами
В украинской столице полицейские проводят операцию по задержанию вооруженного мужчины, который открыл стрельбу и пригрозил взорвать мост через Днепр, сообщает Newsru.
"Неизвестный гражданин угрожает подорвать мост. Он сделал несколько выстрелов... Движение (автомобилей и поездов) не осуществляется", - сказал "Интерфаксу" спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.
Злоумышленник также угрожает взорвать государственные учреждения, сообщается в телеграм-канале Daily Storm.
По данным The Babel, подозреваемый - 42-летний выходец из аннексированного Россией Крыма Алексей Белько. Мужчина обвязан украинским флагом, вооружен карабином, одет в камуфляж, а на голове у него - голубой берет (такие головные уборы носят десантники).
Источники в правоохранительных органах рассказали, что в июне этого года Белько добровольно сдал в полицию 1 кг взрывчатки и 88 патронов. По его словам, он нашел их в сейфе в селе на Черниговщине.
В соцсетях сообщается, что возле моста находятся полиция, бойцы Национальной гвардии, скорая помощь и спасатели. Туда же прибыли кинологи с собаками, спецназовцы, взрывотехники, руководители полиции, сообщает официальный сайт полиции Киева.
Ранее Киевский метрополитен сообщал, что участок от станции "Дарница" до станции "Крещатик" Святошино-Броварской (М1, "красная") линии проверяется после анонимного звонка о минировании.
Следователи квалифицируют действия преступника как подготовку к террористическому акту, сказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.