Видео: в центре Киева мужчина захватил мост, открыл стрельбу и угрожает взрывами

"Неизвестный гражданин угрожает подорвать мост. Он сделал несколько выстрелов... Движение (автомобилей и поездов) не осуществляется", - сказал "Интерфаксу" спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

Злоумышленник также угрожает взорвать государственные учреждения, сообщается в телеграм-канале Daily Storm.

По данным The Babel, подозреваемый - 42-летний выходец из аннексированного Россией Крыма Алексей Белько. Мужчина обвязан украинским флагом, вооружен карабином, одет в камуфляж, а на голове у него - голубой берет (такие головные уборы носят десантники).

Источники в правоохранительных органах рассказали, что в июне этого года Белько добровольно сдал в полицию 1 кг взрывчатки и 88 патронов. По его словам, он нашел их в сейфе в селе на Черниговщине.

В соцсетях сообщается, что возле моста находятся полиция, бойцы Национальной гвардии, скорая помощь и спасатели. Туда же прибыли кинологи с собаками, спецназовцы, взрывотехники, руководители полиции, сообщает официальный сайт полиции Киева.

Ранее Киевский метрополитен сообщал, что участок от станции "Дарница" до станции "Крещатик" Святошино-Броварской (М1, "красная") линии проверяется после анонимного звонка о минировании.