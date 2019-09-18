Популярное в Эстонии место станет опасной зоной

Эстонский походный союз, общество «Природа, человек и армия»(LIS) и гражданское объединение Eesti Metsa Abiks возмущены тем, что Министерство обороны собирается расширить опасную зону центрального полигона так, что ее территория затронет большую часть заповедника Пыхья-Кырвемаа. В том числе опасной зоной станет проходящая через вересковой бор тропа Юсси, которую посещает почти 6000 человек в год.

Поскольку речь идет о заповеднике и уникальном природном ландшафте, Походный союз обратился к министру обороны и премьер-министру с просьбой оставить эту территорию открытой для обычных людей.

ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees /

Любители природы не верят в обещание о 90 днях

Согласно нынешним правилам пользования расширенной опасной зоной, территория будет закрываться для общественности до 90 дней в год. Но выступившие с обращением организации не верят, что данное обещание будет исполнено, поскольку уже сейчас говорят о 120 днях и даже о закрытии зоны «по необходимости», говорит представитель LIS Катрин Кулль. В обращении к министрам она также представляет интересы Походного союза, который объединяет восемь походных клубов.

«Если это будет так, что территория будет закрыта максимум на 90 дней в году, это будет прекрасным прецедентом в договоренностях, связанных с центральным полигоном», - сказала Кулль. Она пояснила, что уже и раньше для Министерства обороны было привычным обещать более короткий период закрытия зон центрального полигона, но под предлогом нужд гособороны зоны использовали по их желанию и необходимости.

Пока заверение о 90 днях никак нельзя четко прописать, по словам Кулль, учитывая предыдущий опыт местных жителей с Силами обороны, нет никакой уверенности, что это обещание будет исполнено. Она отметила, что когда в 2001 году начали развитие центрального полигона, местным обещали, что большую часть времени они смогут свободно находиться в лесу. «В действительности возле Лясна на центральном полигоне в августе не было ни дня без флага. Если там установлен красный флаг, категорически запрещено заходить на территорию. На прошлой неделе было всего два сентябрьских дня без флага. На самом деле центральный полигон очень часто используют», - добавляет Кулль.

Министерство обороны заверяет, что в случае если будет необходимость проводить стрельбы более, чем 90 дней в году, это будет значит значительное ухудшение ситуации с безопасностью. По словам пресс-секретаря Министерства обороны Карин Кивипыльд, для изменения нормы в 90 дней уже будет необходимо новое решение правительства.

Министр обороны Юри Луйк сказал Postimees, что в случае опасных зон у людей есть возможность там передвигаться в любое время, когда не проходят стрельбы. «Подчеркиваю, что речь идет о зоне повышенной опасности, а не самом полигоне. Опасные зоны достаточно открыты для того, чтобы там передвигаться», - сказал Луйк.

Если проживающие вблизи центрального полигона люди уже смирились с шумом стрельбы и ограничениями на передвижения, то в случае заповедника Пыхья-Кырвемаа в зону влияния попадает место, о закрытии которого следует оповестить потенциальных посетителей. По данным Центра управления государственным лесом (RMK), походные маршруты посещает за год около 50 000 человек.

«Исходя из этого, хотим, чтобы Министерство обороны изменило границы так называемых опасных зон, чтобы озера Юсси и вересковый бор были открыты для посещения круглый год», - отмечено в отправленном министрам обращении.

ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees /

Министерство сделает альтернативные походные тропы

Но Министерство обороны не согласно изменить границы опасных зон, поскольку, по словам Кивипыльд, эти территории имеют критическое значение для учений. Но министерство все-таки пойдет навстречу и поможет построить тропы, на которые можно будет попасть без ограничения. Но вересковый бор Юсси эта тропа пересекать не будет.