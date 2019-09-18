Мужчины неудачливее женщин: волейбольная сборная провалила чемпионат Европы

Для тренера сборной Эстонии Георге Крецу этот чемпионат стал последним турниром во главе нашей сборной. Путь румынского тренера лежит на восток - Крецу возглавит кемеровский "Кузбасс".

Шесть лет провел Крецу во главе сборной и трижды сборная при нем участвовала в финальных турнирах. Запоминается, как говорилось в одном фильме, последнее: звонкая пощечина от сборных Черногории, Чехии, Украины. Только в матчах с Польшей и Голландией наши спортсмены смогли показать что-то наподобие того, на что все поклонники эстонского волейбола надеялись, а именно - выход из группы ЧЕ и борьба за Олимпиаду.

Реальность, сегодня тоже, оказалась гораздо мрачнее: Украина уже в первом сете показала, кто дома хозяин, убежав за 10 минут на восемь очков вперед. И их оказалось не догнать - 17:25, таков счет первой партии. Во второй и третьей борьба получилась формальной: 15:25, 14:25 и в итоге 0:3.