В Москве полицейский открыл огонь по коллегам: один погиб, второй ранен

В Москве в ходе операции по борьбе с коррупционерами в погонах произошла перестрелка. В итоге один страж порядка погиб от пули предполагаемого взяточника, вымогавшего у мигранта две тысячи рублей (около 30 евро), передает Newsru.
Стрельба произошла в ходе операции по задержанию сотрудника отдела по охране московского метрополитена, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Полицейские отдела собственной безопасности управления по охране метрополитена проводили операцию по задержанию подозреваемого во взятке сотрудника этого управления. В ходе операции произошла перестрелка, один оперативник убит, второй ранен", - добавил собеседник.
Пострадавший, в которого стрелял сотрудник патрульно-постовой службы, госпитализирован в тяжелом состоянии, говорится в сообщении ГУВД Москвы.
Телеграм-канал Baza также отмечает, что полицейского заподозрили во взятке в размере двух тысяч рублей. Он вымогал эти деньги у нелегального мигранта за отсутствие прописки.
По данным канала, убитый - 39-летний Максим Веялко. А его пострадавший коллега - 41-летний Алексей Лимонов.
Сотрудник ППС Алексей Смирнов, который открыл стрельбу в метро, заявил на допросе, что взятку не брал, пишет Mash. По словам задержанного, мигрант в самом деле предлагал ему 2000 рублей, но Смирнов отказался брать деньги. В этот самый момент в комнату УВД на Московском метрополитене зашли полицейские из ОСБ, начался конфликт и полицейский применил оружие.