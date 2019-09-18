В Москве полицейский открыл огонь по коллегам: один погиб, второй ранен

Стрельба произошла в ходе операции по задержанию сотрудника отдела по охране московского метрополитена, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Полицейские отдела собственной безопасности управления по охране метрополитена проводили операцию по задержанию подозреваемого во взятке сотрудника этого управления. В ходе операции произошла перестрелка, один оперативник убит, второй ранен", - добавил собеседник.

Пострадавший, в которого стрелял сотрудник патрульно-постовой службы, госпитализирован в тяжелом состоянии, говорится в сообщении ГУВД Москвы.

Телеграм-канал Baza также отмечает, что полицейского заподозрили во взятке в размере двух тысяч рублей. Он вымогал эти деньги у нелегального мигранта за отсутствие прописки.

По данным канала, убитый - 39-летний Максим Веялко. А его пострадавший коллега - 41-летний Алексей Лимонов.