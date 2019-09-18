Ср, 18.09.2019
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  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Хельме: в проект бюджета вписано повышение зарплат спасателям и полицейским

Хельме: в проект бюджета вписано повышение зарплат спасателям и полицейским

Март Хельме.

ФОТО: Sander Ilvest/Postimees/Scanpix

В проект бюджета внесено повышение зарплат спасателям и полицейским, а также работникам других сфер.

Министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) сказал на инфочасе правительства, что переговоры по бюджету не завершены, принимать его будет парламент, который также сможет внести предложения и дополнения, передает rus.err.ee

"В проекте бюджета прописано повышение зарплат спасателям, полицейским и представителям других сфер. Сказать, какие это цифры, я пока не могу. Повторю, что мы пока не договорились окончательно относительно цифр", – сказал министр внутренних дел.

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