Хельме: в проект бюджета вписано повышение зарплат спасателям и полицейским

Министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) сказал на инфочасе правительства, что переговоры по бюджету не завершены, принимать его будет парламент, который также сможет внести предложения и дополнения, передает rus.err.ee .

"В проекте бюджета прописано повышение зарплат спасателям, полицейским и представителям других сфер. Сказать, какие это цифры, я пока не могу. Повторю, что мы пока не договорились окончательно относительно цифр", – сказал министр внутренних дел.