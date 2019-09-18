Кровавое нападение: избитая продавщица смогла сорвать маску с грабителя и позвать на помощь

Заметив через дверную щель фотографов и операторов, 28-летний Тийт Пендис и 27-летний Фред-Рене Хабихт не захотели заходить в зал суда. «А я не согласен», - раздался за дверью зала суда возглас, словно малыш отказывается идти в детский сад.

«Судебное заседание тогда не состоится, шутите что ли? - пытается секретарь их убедить. - Заседание следует провести в коридоре?»

28-летний Раймонд Лайва торговаться не может: он под стражей с 9 декабря и зашел в зал заседания в наручниках и под конвоем.

Судья Индрек Нуммерт, безусловно, не собирался проводить заседание на лестнице и сообщил, что принимает желание обвиняемых, поскольку речь идет не о публичных личностях. Более того, они еще не были осуждены. Стоит все-таки отметить, что все трое еще во время предварительного следствия сознались в ограблении. Нуммерт отметил, что если фотограф и оператор хотят все-таки вести съемку, позже лица подсудимых надо будет скрыть.

Прокурор Менрике Лугна сообщила, что идея совершения преступления подсудимым пришла во время пьянки.

Лайва сообщил, что ограбление было идеей Хабихта, а тот в свою очередь сказал следователю, что Лайва показал во время попойки маски, и тут возникла мысль совершить ограбление. Они стали думать, куда пойдут и какая у кого будет роль.

Так компания в 22 часа поехала на Volkswagen Passat на границу города Пярну в волость Хяэдемеэсте в известный среди местных магазин-кафе «Пийри». Сидевший за рулем Пендис остался в машине ждать подельников, Хабихт и Лайва в масках вошли в здание. Лайва остался возле двери. Хабихт перепрыгнул через прилавок, толкнул продавщицу, которая приземлилась на стул. Хабихт стал бить продавщицу по голове, она упала.

Продавщица попыталась нажать на тревожную кнопку, но получила очередной удар. В итоге продавщице все-таки удалось нажать на кнопку, после этого жертва получила минимум три удара по голове. Во время избиения продавщице удалось сорвать маску с грабителя, и она увидела его лицо. Лайва забрал из кассы деньги и грабители побежали к машине, потеряв на парковке шесть евро и 60 центов. Наживой грабителей стали 134 евро. Прибывшие охранники и полицейские обнаружили находившуюся в шоке и окровавленную продавщицу.

Все трое подсудимых на заседании признали себя виновными. Они сожалели о содеянном. По крайней мере, на словах. Но у сидевшей в зале продавщицы, которая вынуждена была из-за пережитого ужаса надолго оставить работу, никто из них прощения не попросил.

Мало того, Хабихт упрекнул жертву. По его словам, ее показания в отношения избиения были преувеличены.

Прокурор требовал для Лайва срок в четыре с половиной года тюрьмы, который из-за упрощенного производства уменьшается на треть: до трех лет. К этому он попросил добавить неотбытый ранее срок. Так, по мнению стороны обвинения, Лайва должен провести за решеткой пять лет и полгода. Пендиса прокурор отправил бы в тюрьму на два года и восемь месяцев, а Хабихта на три года. Защита просила приговорить трех подсудимых к длительному испытательному сроку.

Пострадавшая продавщица предъявила грабителям гражданский иск на 1500 евро в связи с недополученным из-за больничного в несколько месяцев доходом и за моральный ущерб.

Во время своих последних слов обвиняемые не отличились красноречием.

«Нечего сказать», - ответил Хабихт.

«Очень сожалению о содеянном, прошу смягчения наказания», - сказал Пендис.

«Сожалею», - сказал Лайва.