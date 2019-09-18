«Особенная страна»: президент Кальюлайд назвала главное отличие Украины от других стран бывшего СССР

"Когда общаюсь с европейскими партнерами, всегда говорю: Украина особенная. У вас невероятно сильное гражданское общество, которое не стоит недооценивать. Именно поэтому вы отличаетесь от всех государств, которые когда-то были в составе Советского Союза", - сказала Кальюлайд.

Она отметила, что во всех других бывших республиках СССР, за исключением государств Балтии, не хватает свободных медиа, демократии, а следовательно - почвы для построения свободного государства и рыночных реформ, передает Korrespondent.

"А на Украине это есть! Именно ваше общество является движущей силой вашего государства", - считает Кальюлайд.

При этом, отметила она, для успеха Украины крайне важно прогресс в борьбе с коррупцией.

"Но если свобода вашего общества не будет сопровождаться реальными изменениями, если мы не будем видеть реального прогресса в борьбе с коррупцией - вы не получите двух вещей: экономического роста и роста поддержки Запада", - заключила Кальюлайд.