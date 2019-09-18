Галерея: в парке Кадриорг появились десятки световых инсталляций

Фестиваль "Свет шагает" продолжает интенсивно наращивать масштабы. В этом году он опять проходит на двух территориях: 18-19 сентября - в парке Кадриорг и 19-20 сентября - в Старом Таллинне. Самые значительные изменения ожидают посетителей, как сообщил директор фестиваля Каспар Лоотсманн, в Старом городе, где охватываемое им пространство включает площадь Вабадузе, горку Харью, Сад датского короля, башню Кик-ин-де-Кёк, Яановскую церковь, сквер улицы Харью и многие другие места.

На сайте фестиваля можно посмотреть его карты и получить информацию об инсталляциях. Карту с обозначением 42 мест световых инсталляций можно распечатать или получить ее в информационных пунктах в парке Кадриорг и на площади Вабадузе. На сайте можно также ознакомиться с программой фестиваля и информацией о концертах, которые будут проходить в сквере на улице Харью.

На сцене сквера улицы Харью выступят 19 сентября в 19.30 ансамбль "Kom Pas", а в 21.30 - "Лепатрийну (Lepatriinu), 20 сентября в 19.30 - Хелин-Мари Ардер и в 21.30 - "Nunnu & Rockstar".

Проведение фестиваля вызовет некоторые ограничения в движении транспорта в окрестностях парка Кадриорг и отчасти Старого города, где будет разрешен проезд автомобилей местных жителей и со спецпропусками.

Вечерами в дни фестиваля - 18 и 19 сентября примерно с 19 до 24 часов будет действовать ограничение в Кадриорге. В его зону войдет территория между Нарвским шоссе и улицами Мяэкалда и Везивярава. Ввиду ограничений на проезд может потребоваться больше времени. Дополнительные возможности парковки будут созданы на улице Валге, но во избежание пробок зрителям рекомендуется приезжать на фестиваль на общественном транспорте или велосипедах, либо приходить пешком.