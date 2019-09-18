Фото: взрыв газа снес стену дома, пострадавшего увезли на скорой

Сегодня, 18 сентября, около девяти часов вечера в Тартумаа в волости Кастре в Хааслава произошел взрыв газа, в результате которого пострадал один человек.
По предварительным данным, в строящемся доме был оставлен открытым газовый кран, сообщает Tartu Postimees.
Когда находившийся в доме мужчина воспользовался зажигалкой, произошел взрыв, в результате которого пострадала одна стена дома.
Находившийся в доме человек на машине скорой помощи был доставлен в больницу. Насколько серьезны его травмы, пока неизвестно.