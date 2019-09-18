Ср, 18.09.2019
Со мной говорили таким образом, что возникло ощущение, что я попал в банду. Киган Макбрайд

Фото: взрыв газа снес стену дома, пострадавшего увезли на скорой

1

Сегодня, 18 сентября, около девяти часов вечера в Тартумаа в волости Кастре в Хааслава произошел взрыв газа, в результате которого пострадал один человек.

По предварительным данным, в строящемся доме был оставлен открытым газовый кран, сообщает Tartu Postimees.

Когда находившийся в доме мужчина воспользовался зажигалкой, произошел взрыв, в результате которого пострадала одна стена дома.

Находившийся в доме человек на машине скорой помощи был доставлен в больницу. Насколько серьезны его травмы, пока неизвестно.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ