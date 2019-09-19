Не имевший прав водитель, по вине которого произошло серьезное ДТП, был взят под стражу

В ДТП, которое произошло в воскресенье, 15 сентября, в 16.31, участвовало пять автомобилей, в происшествии пострадало трое человек. Полиция установила, что автомобиль Audi A8 черного цвета, за рулем которого был 23-летний мужчина, двигался по Петербургскому шоссе в сторону ул. Паэ и наехал сзади на Peugeot 406. От удара Peugeot 406 сделал пируэт и вылетел на ехавший рядом белый Audi A6. Черный Audi A8 въехал, в свою очередь, в автомобиль Mazda 6, который наехал на Peugeot 206. В больницу с места ДТП доставили 83-летнего мужчину и 64-летнюю женщину, которые находились в Peugeot 406. Водитель Audi A8 и пассажир, 22-летний мужчина, скрылись с места ДТП, но часом позже были задержаны полицией в баре на ул. Татари. Пассажир Audi A8 был доставлен в больницу. Другие участники ДТП не пострадали.

Прокурор Диана Хелила, которая руководит ведением уголовного делопроизводства, сказала, что так как подозреваемый, которые ранее получал за нарушения более мягкие наказания, не сделал для себя правильных выводов, прокуратура ходатайствовала о взятии 23-летнего Мартина под стражу.

«Подозреваемый неоднократно наказывался за езду без прав, и, несмотря на это, он снова был за рулем. B этот раз он стал причиной аварии, в которой пострадали люди. Принимая во внимание отношение подозреваемого к действующим в обществе правилам, его взятие под стражу было вполне обосновано», – пояснила прокурор Хелила.

По словам руководителя Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнеса Кулламаэ, полиция работает каждый день, чтобы защитить жизнь и здоровье людей, но только надзором за дорожным движением невозможно обеспечить безопасность всех участников дорожного движения. "Сами люди могут многое сделать для повышения безопасности на дорогах, если своими действиями они не будут провоцировать опасных ситуаций", – сказал Кулламяэ.

«И если вы заметите на дороге транспортное средство с опасным стилем езды, обязательно сообщите об этом на номер 112. Не надо надеяться, что это уже кто-то сделал. В таких случаях ни один звонок, который поможет полиции остановить опасного водителя, не будет лишним. Таким звонком вы даже можете спасти чью-то жизнь», – подчеркнул Ханнес Кулламяэ.