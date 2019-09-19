Чт, 19.09.2019
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  • Обвинявший россиян и сдавший эстонских лыжников австрийский спортсмен пожизненно дисквалифицирован

Обвинявший россиян и сдавший эстонских лыжников австрийский спортсмен пожизненно дисквалифицирован

Йоханнес Дюрр

ФОТО: imago sportfotodienst / imago/Eibner Europa

Австрийский лыжник Йоханнес Дюрр пожизненно дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

Сообщается, что 32-летний спортсмен не собирается обжаловать решение. Дюрр в марте этого года был арестован по подозрению в спортивном мошенничестве и нарушении австрийского антидопингового законодательства.

В январе 2019 года лыжник дал интервью телеканалу ARD о допинге в лыжных гонках. Спортсмен передал информацию австрийской полиции. На ее основе правоохранительные органы провели антидопинговый рейд во время чемпионата мира-2019 по лыжным гонкам в Зеефельде, после которого несколько эстонских топ-лыжников, а также тренеры Мати Алавер и Андрус Веэрпалу были вынуждены прекратить свою карьеру. Также на кровяном допинге стараниями Дюрра попался и казахстанец Алексей Полторанин.  В интервью Expressen Дюрр также заявил, что лидеры мирового лыжного спорта употребляют допинг, в том числе россияне.

Дюрр завоевал бронзу на «Тур де Ски» в 2014 году. На Олимпийских играх в Сочи он стал восьмым в скиатлоне.

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