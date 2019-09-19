Обвинявший россиян и сдавший эстонских лыжников австрийский спортсмен пожизненно дисквалифицирован

Сообщается, что 32-летний спортсмен не собирается обжаловать решение. Дюрр в марте этого года был арестован по подозрению в спортивном мошенничестве и нарушении австрийского антидопингового законодательства.

В январе 2019 года лыжник дал интервью телеканалу ARD о допинге в лыжных гонках. Спортсмен передал информацию австрийской полиции. На ее основе правоохранительные органы провели антидопинговый рейд во время чемпионата мира-2019 по лыжным гонкам в Зеефельде, после которого несколько эстонских топ-лыжников, а также тренеры Мати Алавер и Андрус Веэрпалу были вынуждены прекратить свою карьеру. Также на кровяном допинге стараниями Дюрра попался и казахстанец Алексей Полторанин. В интервью Expressen Дюрр также заявил, что лидеры мирового лыжного спорта употребляют допинг, в том числе россияне.