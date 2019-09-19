Чт, 19.09.2019
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Кокорину сократили зарплату в пять раз

Александр Кокорин.

ФОТО: ALEXEY KUDENKO / Sputnik

Стали известны детали контракта нападающего Александра Кокорина с петербургским «Зенитом».

По информации Lenta.ru, зарплата Кокорина по новому соглашению сокращена в пять раз — футболист будет зарабатывать около 800 тысяч евро в год. Если форвард будет показывать хорошие результаты, то получит бонусные выплаты. Кроме того, он сможет улучшить условия контракта, если проявит себя на поле.

В этот же день Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом». Предыдущее соглашение петербуржцев с Кокориным истекло 30 июня. Последний раз форвард выходил на поле в составе сине-бело-голубых 7 октября 2018 года.

Кокорина и Мамаева задержали в октябре прошлого года за участие в двух драках в центре Москвы. Арест спортсменов неоднократно продлевался. В мае Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, Мамаев получил год и пять месяцев тюрьмы. В сентябре суд освободил футболистов по УДО.

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