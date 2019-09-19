Внеочередное повышение пенсий под вопросом: расходы госбюджета на 2020 год надо сократить минимум на 50 млн евро

Правительство продолжает обсуждение проекта госбюджета на следующий год и ищет возможности для экономии, пишет Rus.ERR.
Внеочередное повышение пенсий также пока под вопросом. По словам премьер-министра Юри Ратаса, правительство от этой идеи не отказалось, но пока слишком рано говорить, произойдет ли оно в 2020 или в 2021 году, но в то же время премьер-заверил, что в бюджете на следующий год запланировано очередное повышение пенсий путем индексации в размере 8%.
На данный момент известно, что сократить расходы в бюджете на 2020 год надо примерно на 50 млн евро, однако сокращения работников государственного сектора и их окладов правительство обещает избежать.
По словам Ратаса, экономить следует за счет сокращения операционных расходов и отказа от некоторых инвестиций.