"Реал" провел худший матч десятилетия , "Локомотив" стартовал с победы

В Париже "Пари Сен-Жермен" разгромил "Реал" 3:0, Подопечные Тухеля, в составе которых выступают несколько бывших игроков "Реал", как например, Анхель Ди Мария и Кейлор Навас, уже к исходу первого получаса игры вели с преимуществом в два мяча: дублем отличился Ди Мария. "Реал" не нанес ни одного официального удара в створ ворот парижан, Бензема на 77-й минуте сумел протолкнуть мяч в ворота, но судьи зафиксировали офсайд. Особа примечательна победа парижан тем, что на острие атаки ПСЖ отутствовали все звезды клуба: Неймар, Кавани и Мбаппе.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о крупном поражении, заявив, что команда не соответствовала уровню Лиги чемпионов: «Нам не хватало интенсивности. Мы проигрывали много единоборств, а это всегда осложняет задачу, когда играешь с «ПСЖ». У «ПСЖ» хорошая команда, они создают моменты. Но меня заботит не это. Я обеспокоен тем, что моя команда не выступила на том уровне, которого требует этот турнир и такой соперник. Парижане превосходили нас во всем. Главное – в интенсивности, это раздражает меня больше всего. Мы знали, что «ПСЖ» будет оказывать на нас давление, но мы не были по-настоящему в игре ни в один момент времени. Обычно мы создаем много моментов, сегодня два гола отменили, но и с ними шансов было маловато.

Когда мы побеждаем – это победа всех, когда проигрываем – виноваты все.

Интенсивность – главное на поле. Можно провести худший матч, но если ты играешь интенсивно, жестко ставишь ногу, выигрываешь единоборства, ты можешь и победить. Но мы этого не делали сегодня».

Московский "Локомотив" впервые за 17 лет одержал победу в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов, переиграв немецкий "Байер" 2:1. Все голы в этой встрехе были забиты в первом тайме и забивали только москвичи: на 17-й минуте отличился Крыховяк, на 25-й мяч в свои ворота срезал Хеведес, а победу команде Семина на 37-й минуте принес полузащитник Дмитрий Баринов.

Победа позволила "Локомотиву" возглавить свою группу: в другом матче "Ювентус" и "Атлетико" сыграли вничью 2:2, причем к 70-й минуте "Юве" вел 2:0, но голы Савича и Эрреры на 90-й минуте позволили "Атлетико"сохранить одно очко.