Трамп объявил об усилении санкций в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп объявил о значительном усилении санкций в отношении Ирана. Глава государства в среду, 18 сентября, дал соответствующее поручение министру финансов Стивену Мнучину. При этом Трамп не назвал какие-либо подробности или конкретные основания для ужесточения ограничительных мер.

I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 сентября 2019 г.

Президент США сдержанно высказался о возможном военном ответе Вашингтона в связи с предполагаемой причастностью Тегерана к нападению на нефтяные заводы саудовской компании. По словам Трампа, среди вариантов, имеющихся в распоряжении американской стороны, имеются ультимативные, которые означают ведение военных действий. Однако он подчеркнул и наличие других, менее радикальных вариантов.

В ноябре 2018 года Вашингтон уже ужесточал санкции в отношении Исламской Республики. Это произошло после того как Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках соглашения о своей ядерной программе. Ранее США в одностороннем порядке вышли из соглашения.

Атака дронов на НПЗ в Саудовской Аравии

14 сентября официальный представитель МВД Саудовской Аравии сообщил о пожарах на двух заводах национальной нефтяной компании Saudi Aramco, начавшихся в результате атаки беспилотников. Ответственность за нападение взяла на себя дружественная Ирану вооруженная группировка йеменских повстанцев-хуситов.

Между тем госсекретарь США Майкл Помпео заявил об отсутствии доказательств совершения атак из Йемена. Он назвал их беспрецедентным нападением на поставщика энергоресурсов для всего мира и возложил вину на Иран. Тегеран отверг обвинения со стороны Вашингтона.