Зоозащитники ополчились против Хабиба Нурмагомедова

Организация «Люди за этичное отношение с животными» обратились в UFC с требованием наказать Хабиба Нурмагомедова за борьбу с медведями, передает Sports.ru.
«Мы призываем UFC пересмотреть взаимоотношения с мистером Нурмагомедовым до тех пор, пока он не изменит отношение к животным и не начнет показывать то уважение к ним, которое они заслуживают.
Борьба с прикованным цепями медведем – это отвратительное поведение.
Пусть Нурмагомедов борется исключительно с согласными на это людьми», – сказала директор британского офиса организации Элиза Аллен.
Хабиб Нурмагомедов провел небольшой спарринг с медведем. Все закончилось мирно – в конце боец покормил животное.