Чт, 19.09.2019
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Зоозащитники ополчились против Хабиба Нурмагомедова

Хабиб Нурмагомедов.

ФОТО: VASSILI MAKSIMOV/AFP/SCANPIX

Организация «Люди за этичное отношение с животными» обратились в UFC с требованием наказать Хабиба Нурмагомедова за борьбу с медведями, передает Sports.ru.

«Мы призываем UFC пересмотреть взаимоотношения с мистером Нурмагомедовым до тех пор, пока он не изменит отношение к животным и не начнет показывать то уважение к ним, которое они заслуживают.

Борьба с прикованным цепями медведем – это отвратительное поведение.

Пусть Нурмагомедов борется исключительно с согласными на это людьми», – сказала директор британского офиса организации Элиза Аллен.

Хабиб Нурмагомедов провел небольшой спарринг с медведем. Все закончилось мирно – в конце боец покормил животное.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

With my old friend 🐻 ✋🤚

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