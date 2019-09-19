В четверг Таллинн посещает до 5000 круизных туристов, на день доставленных в город одним круизным лайнером.
Вмещающее до 5000 пассажиров круизное судно MSC Meraviglia ошвартовалось в порту Ванасадам в 9 часов. Идущее под мальтийским флагом судно покинет Таллинн в 18 часов. По количеству пассажиров MSC Meraviglia является самым крупным из посетивших Таллинн в этом году круизных судов. Прибывшее в Таллинн из Санкт-Петербурга судно дальше отправится в Киль.
В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет около 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.
В прошлом году круизные суда посетили Таллинн 338 раз, доставив в столицу страны рекордное количество пассажиров - 635 000 туристов.