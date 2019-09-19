В четверг Таллинн посещает до 5000 круизных туристов

Вмещающее до 5000 пассажиров круизное судно MSC Meraviglia ошвартовалось в порту Ванасадам в 9 часов. Идущее под мальтийским флагом судно покинет Таллинн в 18 часов. По количеству пассажиров MSC Meraviglia является самым крупным из посетивших Таллинн в этом году круизных судов. Прибывшее в Таллинн из Санкт-Петербурга судно дальше отправится в Киль.