Чт, 19.09.2019
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Американцы решили поберечь Артемия Панарина

Артемий Панарин

ФОТО: BRUCE BENNETT / AFP

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после поражения в предсезонном матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:4) объяснил, почему российский форвард Артемий Панарин пропустил третий период, передает Championat.com.

«Это просто предосторожность. Повреждение было небольшим, с ним всё будет в порядке», — сказал Куинн после матча.

Панарин отметился в матче голом на восьмой минуте второго периода, реализовав передачу финского вундеркинда Каапо Какко. Из-за растяжения Артемий не смог выйти на лёд и продолжить борьбу. Это первая шайба россиянина после перехода в нью-йоркский клуб. Также он был признан третьей звездой матча.

В составе «дьяволов» заброшенными шайбами отметились Михаил Мальцев и Никита Гусев. Особенно эффектным вышел гол Мальцева. Михаил практически с колен переправил шайбу в ворота, которые защищал Александр Георгиев.

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