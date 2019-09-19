Американцы решили поберечь Артемия Панарина

«Это просто предосторожность. Повреждение было небольшим, с ним всё будет в порядке», — сказал Куинн после матча.

Панарин отметился в матче голом на восьмой минуте второго периода, реализовав передачу финского вундеркинда Каапо Какко. Из-за растяжения Артемий не смог выйти на лёд и продолжить борьбу. Это первая шайба россиянина после перехода в нью-йоркский клуб. Также он был признан третьей звездой матча.