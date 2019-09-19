Многословная тишина и тайна слова

Театр Одеон Герода Аттика на пять тысяч мест был построен на южном склоне Акрополя не так уж давно, если иметь в виду, что дело происходит в Греции, – в 165 году нашей эры. Здесь проходят ежегодные афинские театральные фестивали, и билеты трудно достать. На недавнем фестивале я посмотрела трагедию Еврипида «Умоляющие», написанную примерно в 424-420 году до нашей эры.

Нет больше котурнов, позволяющих актеру выглядеть выше и значительней, нет масок, точно обозначающих характер роли, но по сути ничего не изменилось: вся актерская игра состоит из слов, из стихов, которые исполнители адресуют друг другу и зрителям.

История начинается с несчастного Эдипа, который по воле рока женился на собственной матери и убил своего отца, беды преследуют и его детей – два его сына Этеокл и Полиник сражаются за фиванский престол и оба гибнут, в битве встречают смерть и множество соратников братьев. Но дело в трагедии вовсе не в борьбе за власть, не в поединках, а в горе матерей, которые умоляют дать им возможность похоронить своих погибших в боях сыновей. Эти женщины в черном, рыдающие и вопиющие на залитой ярким светом сцене, под звездным небом, высоким и мрачным куполом венчающим чашу амфитеатра, передают вечную, неизбывную, нескончаемую скорбь, которая терзает и будет терзать человечество, пока оно не откажется от войн, от терроризма, от убийств или – уничтожит себя.

И под стенания и метания этих женщин вдруг луч света перемещается на один из боковых секторов амфитеатра, там встает большой хор мальчиков в белом – это внуки рыдающих женщин, это сыновья погибших в боях мужчин, это юные, пока еще не окрепшие мстители, которые, когда вырастут, подготовят новую жатву для ненасытной войны.

Знаменитый греческий режиссер Стафис Ливафинос закончил российский ГИТИС – мастерскую А. Гончарова и М. Захарова – время от времени ставит спектакли в Москве, впитывает новейшие тенденции театрального искусства, и гениальную древнегреческую трагедию соединяет с современностью: вендетта – вовсе не итальянское слово согласно его постановке, но принцип мироустройства, где всякое поражение жаждет реванша, реванш подразумевает новую кровь и новую жажду мщения, и так до бесконечности.

Пять тысяч человек, не шелохнувшись (собственно, в старинном греческом театре особенно и не пошевелишься, спина прикасается к коленям сидящего сзади, ноги упираются в зрителя, сидящего перед тобой) впитывали происходящее более двух часов, всё больше проникаясь справедливостью режиссерского взгляда на войну…