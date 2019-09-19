Сын Михаэля Шумахера может скоро дебютировать в "Формуле-1".

«Уверен, мы увидим его в Формуле-1 не позже чем через два года. Конечно, надо ещё оценить условия, в которых он будет развиваться как пилот. Ожидания невероятно высоки. Мик оказался в непростой ситуации. Но он, насколько я могу судить со стороны, хорошо с этим справляется. Он уже одержал первую победу в Ф-2», — цитирует Хюлькенберга Championat.com.