Макрон призвал штрафовать страны ЕС за уклонение от участия в распределении беженцев

Париж и Рим высказались за создание механизма распределения беженцев в Европейском Союзе. Если государство уклоняется от участия в распределении, его следует штрафовать, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте в среду, 18 сентября. По словам французского президента, все страны-члены Евросоюза должны "тем или иным способом" участвовать в принятии мигрантов либо платить штраф.

При этом Макрон и Конте выступили за эффективное возвращение на родину мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища. 23 сентября министры внутренних дел стран-членов ЕС намерены провести на Мальте переговоры по вопросу распределения беженцев внутри Евросоюза.