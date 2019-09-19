Волостное собрание Ляэнеранна отклонит предложение вернуть скандальный монумент в Лихула

«У этого камня нет никакой прямой связи с жителями или событиями в Лихула», - сказал волостной старейшина Ляэнеранна Микк Пиккметс, также добавил, что на кладбище не похоронен ни один из погибших в этих краях легионеров.

Пиккметс добавил, что в Лихула уже есть монумент Освободительной войны, на котором также установлена мемориальная доска, посвященная погибшим во Второй мировой войне.

С ходатайством об установке монумента в Лихула выступила НКО «Клуб друзей Эстонского легиона». Волостное собрание Ляэнеранна обсуждало вопрос об установке монумента летом, но не приняло решения, хотя по выступлениям председателя собрания и волостного старейшины было уже тогда понятно, что согласия не поступит.