Чт, 19.09.2019
Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это все накручивает? Та самая либерастня пытается поднять его наверх! Владимир Соловьев
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Знаменитый итальянский гонщик погиб, пытаясь установить рекорд скорости на лодке

Знаменитый итальянский гонщик погиб, пытаясь установить рекорд скорости на лодке

Поминальная свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

Итальянский гонщик-рекордсмен Фабио Буцци и два члена его команды погибли при попытке установить рекорд скорости на моторной лодке. Их маршрут пролегал от Монте-Карло до Венеции.

Приближаясь к намеченному финишу, лодка на скорости 148 км/ч врезалась в искусственный риф, сообщает Championat.com. В аварии помимо 76-летнего Буцци погибли голландский механик, имя которого не называется, и ещё один член экипажа — Лука Николини из Италии.

Подробности трагедии раскрыл единственный выживший после столкновения — Марио Инверницци. Он находится в больнице с многочисленными повреждениями.

  Буцци начал карьеру в гонках более 40 лет назад и выиграл 10 чемпионатов мира. В 1978 году он установил рекорд скорости для лодок с дизельным двигателем — 191,58 км/ч.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ