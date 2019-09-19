Знаменитый итальянский гонщик погиб, пытаясь установить рекорд скорости на лодке

Приближаясь к намеченному финишу, лодка на скорости 148 км/ч врезалась в искусственный риф, сообщает Championat.com. В аварии помимо 76-летнего Буцци погибли голландский механик, имя которого не называется, и ещё один член экипажа — Лука Николини из Италии.

Подробности трагедии раскрыл единственный выживший после столкновения — Марио Инверницци. Он находится в больнице с многочисленными повреждениями.