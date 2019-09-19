Брешь в госбюджете: люди должны доплатить государству еще десять миллионов

Налогово-таможенный департамент (MTA) начиная с сегодняшнего дня отправит уведомления людям, которые могли бы быть заинтересованы в пересмотре использования своего не облагаемого налогом минимума. Предварительно уведомление получат более 27 000 человек, то есть те, кто, по данным MTA, за восемь месяцев этого года уже использовал свой необлагаемый минимум больше предусмотренного, а потому в декларации о доходах у этих людей может возникнуть налоговая задолженность в размере 100 евро и больше.

Придется ли в будущем году доплачивать подоходный налог, каждый может посмотреть в находящемся на сайте e-maksuamet/e-toll приложении «Мои доходы». Но важно помнить, что эта информация подсчитана только на основании тех данных, которые получил департамент. О дополнительных доходах люди должны думать сами – могут ли они изменить расчет не облагаемого налогами дохода.

Начиная с 2018 года, размер не облагаемого налогом минимума делится на три основные группы. Если годовой доход до 14 400 евро, то есть 1200 евро в месяц, можно использовать максимальную сумму не облагаемого налогом минимума, которая составляет 6000 евро в год, или 500 евро в месяц.

Если месячный доход составляет 1200-2100 евро (годовой доход 14 400-25 200 евро), сумма в 500 евро начинает снижаться, и чем ближе доход к 2100 евро, тем меньше свободный от налогов минимум. При заработке больше 2100 евро в месяц (в год более 25 200 евро), весь доход облагается подоходным налогом и размер не облагаемого налогом минимума равен 0 евро.