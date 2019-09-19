Опрос: почти 70 процентов людей поддерживает план сделать II пенсионную ступень добровольной

В ходе посвященного пенсионной реформе исследования было опрошено свыше 900 человек. У респондентов поинтересовались относительно их отношения к пенсионной реформе, а также спросили, что люди планируют делать, когда у них появится возможность забрать накопленные на пенсионном счету средства.

Как оказалось, лишь 21 процент людей выступает против плана сделать II пенсионную ступень добровольной. 68 процентов людей высказались положительно.

Сторонники пенсионной реформы представлены практически всеми социально-демографическими группами. Если учитывать партийные предпочтения, то лишь среди сторонников Партии реформ наблюдается паритет — по 46 процентов выступают за и столько же против реформы. Среди людей с иными политическими предпочтениями преобладает число поддерживающих реформу.