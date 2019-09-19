Разгневанный таксист: глава Bolt учит уходить от налогов

Кукк признал, что платформы Uber и Bolt в этом смысле нареканий практически не вызывают. "У нас три популярных приложения, и грешит этим, в основном, третье", - уклончиво ответил он.

Кукк отметил, что не так давно участились случаи использования в сфере таксоизвоза нелегальной рабочей силы из третьих стран - это водители, которые не имеют даже личного кода в Эстонии. Кукк уточнил, что это касается, как правило, украинских мигрантов, в то время как у таксистов из стран Африки и Ближнего Востока все оформлено просто образцово. "А если и возникают недочеты, они приходят к нам и тут же все исправляют".

В то же время, как оказалось, пойманный муниципальными чиновниками на нелегальных, по сути, таксоперевозках водитель, скорее всего избежит более серьезных проблем. Дело в том, что факт нарушений с оформлением лицензий сам по себе не является основанием для налоговой проверки такого водителя.

«Такого контакта с налоговым ведомством у нас нет, - признал Мельников. - С нашей стороны было сделано предложение, исходя из того, что большое количество таксистов может уклоняться от уплаты налогов. К сожалению, одобрения оно не получило. Налогово-таможенный департамент оно не заинтересовало».

Муниципальная полиция признает, что появление на рынке приложений для заказа такси усложнило работу чиновников, поскольку прозрачности в них не хватает. "Очень много поступает заявлений, мы постоянно работаем, но технологии развиваются быстрее, чем успевают законодатели", - жалуется чиновник.

Айвар Мельников считает важным, чтобы все водители сервисов по пассажирским перевозкам проходили соответствующее профессиональное обучение.

Иностранный банк - не проблема

Налогово-таможенный департамент подтвердил, что в Евросоюзе существует свободный выбор поставщиков банковских услуг. "По закону о трудовом договоре зарплата работника переводится на указанный им банковский счет. Работодатель не может указывать, где работник должен хранить свои деньги - в Эстонии или где-то еще", - сказала пресс-секретарь департамента Кайя-Лийза Табри.

В случаях, когда зарплата переводится на счет, открытый в другой стране, контроль за уплатой налогов осуществляется совместно с налоговым управляющим второй страны, согласно четким правилам, пояснила Табри. Она заверила, что между странами ЕС происходит регулярный обмен информацией о банковских счетах нерезидентов.

"В случае, если у эстонского резидента есть счет в иностранном банке, этот банк предоставляет Эстонии соответствующие данные", - сказала Табри.

"В рамках инфообмена о финансовых счетах мы получили данные за 2016 и 2017 годы. Крайним сроком предоставления информации за 2018 год является 30 сентября 2019 года. Полученную информацию мы основательно анализируем и планируем связаться с людьми, чей задекларированный доход не совпадает с имеющимися у нас данными", - подтвердила пресс-секретарь.