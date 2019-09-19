Разгневанный таксист: глава Bolt учит уходить от налогов

В редакцию Rus.Postimees обратился разгневанный таксист Рейн (настоящее имя редакции известно). Объектом его гнева стала хорошо известная в Эстонии платформа по заказу услуг таксоизвоза.
По словам Рейна, еще осенью прошлого года он лично присутствовал в Нарвском колледже на мероприятии, посвященном приходу в Нарву компании Taxify, позднее переименованной в Bolt.
“Это была большая аудитория, там было довольно много людей, включая представителей нарвских таксофирм», - вспоминает он. Как рассказывает Рейн, выступавший перед нарвской аудиторией исполнительный директор Bolt Алексей Колесников посвятил часть речи теме налогов.
«Водителям сказали, что они могут открыть счет в любом банке: налоговая не видит этих денег. Говорит, открывайте счет, где хотите, мы без проблем будем переводить деньги в любую страну — будь то Англия, Ирландия, Германия и так далее. И даже подсказали конкретный банк — N26”.
В подтверждение своих слов Рейн в присутствии журналиста связался с диспетчером одной из таксофирм, которая описала это мероприятие точно так же.
На встрече якобы прозвучали следующие цифры: из 6000 человек, зарегистрированных в качестве водителей Taxify по Эстонии, только 200 предоставили компании свои данные, согласившись на услугу по передаче их в Налоговый департамент. Остальные предположительно декларируют доход от таксоперевозок самостоятельно, но вопрос в том, насколько честно.
«Все это делается для того, чтобы сбить людей с толку, - считает Рейн. - Огромное количество людей находится под ударом. Они не платят налоги и думают, что им сойдет с рук. Bolt подставляет сотни и тысячи людей. Люди не ожидают, что рано или поздно их возьмут за жабры».
По утверждению таксиста, глава Taxify тогда заверил водителей, что сервера компании хранятся на другом конце мира, так что никому свои данные фирма отдавать не будет.
На прямой вопрос Postimees, может ли соответствовать действительности информация о том, что исполнительный директор Bolt Алексей Колесников называл банк N26 в качестве возможности открытия счета для получения зарплаты, пресс-секретарь Bolt Карин Казе ответа не дала, сказав при этом, что водители могут дать согласие на перечисление зарплаты на счет в любом из признанных европейских банков.
Часто общающийся со своими коллегами Рейн говорит, что таксисты с нетерпением ждут, когда Налогово-таможенный департамент «начнет трясти Bolt».
«Когда глава фирмы сам учит, как уйти от налогов, это же самая что ни на есть нечестная конкуренция, разве нет?» - задается вопросом водитель.
Недовольство Рейна популярными в Эстонии платформами по заказу услуг таксоизвоза связано с тем, что актуальность традиционных таксофирм в последнее время резко пошла на спад: клиенты предпочитают не звонить диспетчерам и уж тем более не ловить такси на остановках, а пользоваться мобильными приложениями.
«Работы практически нет», - признает Рейн, но и менять стиль не торопится. Он признает, что поначалу рассматривал возможность присоединиться к популярной платформе, но присмотревшись, передумал: «С этими людьми работать невозможно, это плохие люди, рвачи».
Рейн поясняет, что если в таксофирме процент работодателя с его заработка составляет 10%, то Bolt забирает себе 20%.
Эту информацию отчасти подтвердила пресс-секретарь Bolt Карин Казе. По ее словам, в разных городах посредническая плата Bolt может быть разной — в Эстонии она составляет от 10 до 20 процентов.
Недоволен Рейн и действующей в Bolt системой рейтингов. Он демонстрирует скриншот из приложения:
«Для того, чтобы мы могли сохранять высокое качество нашей услуги, пожалуйста, старайтесь оставить свой рейтинг и комментарий после каждой поездки. Водитель не увидит комментарий, но нам это поможет следить за тем, чтобы машины были чистыми, а водители оказывали качественную услугу. Водители с рейтингом ниже 4.5 блокируются автоматически».
Как считает Рейн, такой подход способствует устранению конкурентов. «Не нравится тебе кто-то, ты ему единицу и до свидания».
«Но и это еще не все - у 80% авто в Bolt у водителей нет карты транспортного средства (sõidukikaart). Моего знакомого водителя, написавшего об этом в соцсетях, забанили в среде Bolt”, - продолжает он.
«Почему они ее не делают, тоже понятно. Сразу же придется делать страховку таксиста, а она дороже в разы, в десятки раз. Даже если целыми днями работать, это дорого, а тому, кто просто подрабатывает в свободное время, это совсем невыгодно. Вот и обманывают», - пояснил Рейн.
Пресс-секретарь Bolt Карин Казе отметила, что за оформление карты транспортного средства действительно водитель отвечает самостоятельно, а проверку осуществляет Муниципальная полиция.
МуПо не спит
Методы этих проверок руководитель сектора таксоизвоза МуПо Айвар Мельников Айвар Мельников раскрыть отказался. «Как проверяем, когда, где, какими методами — это все наша внутренняя информация, раскрывать которую мы не можем, иначе наша работа потеряет смысл», - объяснил он.
Участились случаи использования в сфере таксоизвоза нелегальной рабочей силы из третьих стран - это водители, которые не имеют даже личного кода в Эстонии.
Старший инспектор патрульной службы МуПо Александр Кукк добавил, что у кого-то из работников таксоизвоза, зарегистрированных через мобильные приложения, все требуемые документы в порядке, у кого-то - нет: некоторые нарушители, например, используют чужие аккаунты или вписывают в свои аккаунты заведомо ложные данные.
В основной массе проблемы связаны с отсутствием карты транспортного средства (sõidukikaart), но участились и случаи отсутствия личной лицензии (teenindaja kaart).
Надзор, по словам Кукка, осуществляется без предварительных оповещений. "Это делается так, что даже внутри нашего департамента не все знают", - сказал он.
В этом году из более чем двухсот нарушений, выявленных в ходе рейдов МуПо, порядка 60 приходится на отсутствие личной лицензии, остальное — на отсутствие карты транспортного средства.
Представитель Bolt Карин Казе говорит, что у всех водителей Bolt имеется личная лицензия. "В случае если у водителя ее не оказывается, МуПо с нами связывается, и мы сразу же блокируем аккаунт водителя", - отметила Казе.
Кукк признал, что платформы Uber и Bolt в этом смысле нареканий практически не вызывают. "У нас три популярных приложения, и грешит этим, в основном, третье", - уклончиво ответил он.
Кукк отметил, что не так давно участились случаи использования в сфере таксоизвоза нелегальной рабочей силы из третьих стран - это водители, которые не имеют даже личного кода в Эстонии. Кукк уточнил, что это касается, как правило, украинских мигрантов, в то время как у таксистов из стран Африки и Ближнего Востока все оформлено просто образцово. "А если и возникают недочеты, они приходят к нам и тут же все исправляют".
В то же время, как оказалось, пойманный муниципальными чиновниками на нелегальных, по сути, таксоперевозках водитель, скорее всего избежит более серьезных проблем. Дело в том, что факт нарушений с оформлением лицензий сам по себе не является основанием для налоговой проверки такого водителя.
«Такого контакта с налоговым ведомством у нас нет, - признал Мельников. - С нашей стороны было сделано предложение, исходя из того, что большое количество таксистов может уклоняться от уплаты налогов. К сожалению, одобрения оно не получило. Налогово-таможенный департамент оно не заинтересовало».
Муниципальная полиция признает, что появление на рынке приложений для заказа такси усложнило работу чиновников, поскольку прозрачности в них не хватает. "Очень много поступает заявлений, мы постоянно работаем, но технологии развиваются быстрее, чем успевают законодатели", - жалуется чиновник.
Айвар Мельников считает важным, чтобы все водители сервисов по пассажирским перевозкам проходили соответствующее профессиональное обучение.
Иностранный банк - не проблема
Налогово-таможенный департамент подтвердил, что в Евросоюзе существует свободный выбор поставщиков банковских услуг. "По закону о трудовом договоре зарплата работника переводится на указанный им банковский счет. Работодатель не может указывать, где работник должен хранить свои деньги - в Эстонии или где-то еще", - сказала пресс-секретарь департамента Кайя-Лийза Табри.
В случаях, когда зарплата переводится на счет, открытый в другой стране, контроль за уплатой налогов осуществляется совместно с налоговым управляющим второй страны, согласно четким правилам, пояснила Табри. Она заверила, что между странами ЕС происходит регулярный обмен информацией о банковских счетах нерезидентов.
"В случае, если у эстонского резидента есть счет в иностранном банке, этот банк предоставляет Эстонии соответствующие данные", - сказала Табри.
"В рамках инфообмена о финансовых счетах мы получили данные за 2016 и 2017 годы. Крайним сроком предоставления информации за 2018 год является 30 сентября 2019 года. Полученную информацию мы основательно анализируем и планируем связаться с людьми, чей задекларированный доход не совпадает с имеющимися у нас данными", - подтвердила пресс-секретарь.
"За всю свою жизнь я не видел ни одного разбогатевшего таксиста, - говорит в заключение Рейн. - Это тяжелая, каторжная работа, где каждый евро дается с трудом. Ты платишь лизинг, страховку, днями не видишь свою семью. Эта работа обязана хорошо оплачиваться. В Финляндии таксист - уважаемый человек, не халдей. У нас должно быть что-то подобное".