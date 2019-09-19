Внимание, розыгрыш! В Таллинне пройдет самое крупное в Балтии соревнование по конному спорту

Это событие станет самым крупным соревнованием по конному спорту в Балтии. В программе два этапа Кубка мира: в выездке и конкуре. В выездке победитель определится в субботу (5 октября), когда спортсмены представят музыкальный фристайл. Этап Кубка мира по конкуру пройдет 6 октября. Высота препятствий составит до 160 см. Участвуют лучшие спортсмены Центрально-Европейской Лиги.

За 17-летнюю историю проведения Таллинского конного шоу эстонцы один раз победили в выездке и четыре раза в конкуре. Читатели Rus.Postimees смогут выиграть пригласительные на шоу. Участвуйте в розыгрыше на нашей странице в Facebook.

Помимо соревнований в расписании Tallinn International Horse Show всегда отводится место и для развлекательной программы. 4 октября можно будет увидеть всемирно известного Санти Сиерра с его конным шоу: он выступает на самых крупных знаменитых турнирах по всему свету от Нью-Йорка до Гонконга. 5 октября публика станет участницей магического звукового и светового шоу – Тийт Кикас сыграет на своей лазерной арфе. 6 октября непосредственно перед этапом Кубка мира по конкуру можно будет еще раз насладиться выступлением Санти Сиерра, его собак и лошадей.

По традиции в Saku Suurhall будет организована детская комната и зона для торговли, где можно будет приобрести оборудование и одежду для конного спорта. Также можно будет взять автографы у спортсменов.