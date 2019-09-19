Россия поднялась в мировом рейтинге, Эстония провалилась во вторую сотню

В тройке призеров произошли изменения: Франция обошла Бразилию и заняла второе место. Сборная Голландии после побед над Эстонией и Германией вышла на 13-е место рейтинга, немецкая сборная снова упала в рейтинге на 16-е место.

Сборная России поднялась на четыре строки и занимает теперь 42-е место. Сборная Эстонии вылетела из первой сотни команд планеты, расположившись на 102-м месте между Ливией и Палестиной. Сборная Литвы осталась на 131-м месте, а находящаяся в глубочайшем кризисе команда Латвии потеряла пять строк и теперь делит 139-140-е места с командой Андорры, имея в соседях такие сборные как Лесото и Соломоновы острова.