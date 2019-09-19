Обществу семейных врачей выделили 435 000 евро на анализ потребностей: для чего это нужно?

Цель выделенной Министерством социальных дел поддержки – создание более удобных для пользователя и поддерживающих семейных врачей в их повседневной работе ИТ-решений.

При помощи поддержки планируется выяснить потребности и ожидания пользователей программного обеспечения, сравнить возможности используемого сегодня программного обеспечения с реальными потребностями семейных врачей и внести необходимые изменения в уже используемое программное обеспечение. В ходе анализа будет составлено описание будущего программного обеспечения для семейных врачей, которое будет соответствовать потребностям команды семейного врача и государственным планам развития здравоохранения.

«Для того, чтобы семейный врач и его команда выполняли свою работу наиболее эффективно, его рабочая среда и главный рабочий инструмент врача – его информационная система должны это поддерживать. К 2023 году на всей территории Эстонии планируется построить новые современные медицинские центры, которые значительно изменят работу семейных врачей. Новая организация труда также потребует различных и более современных ИТ-решений, которые обеспечат большую поддержку семейным врачам и медицинским сестрам в работе с другими специалистами и помогут сберечь время врача для врачебной работы», – сказал министр Кийк.

«Семейные врачи и медсестры давно ждали поддержки со стороны государства для того, чтобы осмыслить, какие ИТ-решения используются в их повседневной работе и предоставление поддержки является большим шагом в этом направлении. Эстонское общество семейных врачей планирует благодаря пособию систематически анализировать, что именно нужно работникам здравоохранения в одном программном обеспечении, чтобы оно поддерживало направленную на пациента, последовательную и всестороннюю помощь семейного врача», – сказал заместитель председателя ИТ-совета по семейной медицине Андрес Ласн.