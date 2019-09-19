Шарапова назвала своим домом США

"Я приехала вместе с отцом в США в семь лет. Мы приземлились в аэропорту Майами, и это был просто новый мир. Все было новым, и многое из этого было очень захватывающим, а многое - очень страшным. Первые годы были самыми сложными. Но я привыкла к такому образу жизни, по сути, я считаю это место своим домом. Но основы моего воспитания и культуры, которую я очень ценю, - русские, и они находятся глубоко внутри меня. У меня до сих пор есть российский паспорт. Большая часть моей семьи живет в Сочи, и у меня глубокая связь с ними. Но мой дом, безусловно, - США", - сказала Шарапова в интервью журналу Condé Nast Traveller.