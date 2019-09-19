Тяжелоатлет поднял штангу, в три раза превышающую его собственный вес, и установил два мировых рекорда

Представитель Северной Кореи Ом Юн Чхоль завоевал золотую медаль чемпионата мира по тяжёлой атлетике в Паттайе (Таиланд) в весовой категории до 55 кг, установив два мировых рекорда, передает Championat.com.
Ом показал в толчке — 166 кг ,что втрое больше его собственного веса, и в сумме — 294 кг. Предыдущий рекорд равнялся 162 кг (рывок) и 293 кг (сумма).
Серебряным призёром стал Игорь Сон из Казахстана — 266 кг (120+146). Бронза досталась Мансуру Абдулрахиму Аль Салиму из Саудовской Аравии — 265 кг (118+147).
Ом Юн Чхоль является олимпийским чемпионом 2012 года, серебряным призёром Игр-2016. Победа в Паттайе принесла ему пятый титул чемпиона мира. Кроме того он выигрывал золото на чемпионате Азии, Азиатских играх и летней Универсиаде.
TRIPLE bodyweight and World Record! Om Yun Chol (55kg DPRK 🇰🇵) Clean and Jerks 166kg on his way to become 2019 world champion. pic.twitter.com/Nk6t4zr7av— IWF (@iwfnet) September 18, 2019