Тяжелоатлет поднял штангу, в три раза превышающую его собственный вес, и установил два мировых рекорда

Ом показал в толчке — 166 кг ,что втрое больше его собственного веса, и в сумме — 294 кг. Предыдущий рекорд равнялся 162 кг (рывок) и 293 кг (сумма).



Серебряным призёром стал Игорь Сон из Казахстана — 266 кг (120+146). Бронза досталась Мансуру Абдулрахиму Аль Салиму из Саудовской Аравии — 265 кг (118+147).



Ом Юн Чхоль является олимпийским чемпионом 2012 года, серебряным призёром Игр-2016. Победа в Паттайе принесла ему пятый титул чемпиона мира. Кроме того он выигрывал золото на чемпионате Азии, Азиатских играх и летней Универсиаде.